قابس: الجمعيّة التونسية لعلوم الزكاة بصفاقس تؤكد ''أن العجز المالي في البلاد يمكن معالجته عن طريق الزكاة''

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - قال ممثل الهيئة الشرعية للجمعية التونسية لعلوم الزكاة بصفاقس، شفيق شطورو، في الدورة الخامسة لعلوم الزكاة التي نظمتها اليوم الأربعاء، الجمعية بالاشتراك مع المعهد الأعلى للشريعة، أن العجز المالي في البلاد يمكن معالجته عن طريق الزكاة، مبينا أن الزكاة تعتمد اليوم على مبادرات فردية ولا بد من تنظيمها لتصبح جزءا من ميزانية الدولة.
وبين شطورو، في هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي الجامعي بقابس وشارك فيها الأئمة الخطباء والوعاظ بالجهة، أن المواطن يريد إخراج الزكاة وأنه من الضروري تنظيم هذه العملية بتوفير الأطر القانونية اللازمة لها، مشيرا الى أن وضع الزكاة في سلة الدولة بإحداث صندوق لها سيساعد على حل مشاكل عديدة من بينها الفقر والتعليم والصحة. كما أكد أن الزكاة يمكن ان تشكل عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفق تقديره.
يذكر أن هذا اللقاء يهدف الى التعريف بزكاة المال والعملة والذهب والفضة والحسابات الجارية وبكل ما يتعلق بالأوراق النقدية وما يتبعها من مسألة تثمينية، وقد أجمع عديد المتدخلين على ضرورة أن تصبح الدولة راعية للزكاة.
وبين شطورو، في هذا اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي الجامعي بقابس وشارك فيها الأئمة الخطباء والوعاظ بالجهة، أن المواطن يريد إخراج الزكاة وأنه من الضروري تنظيم هذه العملية بتوفير الأطر القانونية اللازمة لها، مشيرا الى أن وضع الزكاة في سلة الدولة بإحداث صندوق لها سيساعد على حل مشاكل عديدة من بينها الفقر والتعليم والصحة. كما أكد أن الزكاة يمكن ان تشكل عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفق تقديره.
يذكر أن هذا اللقاء يهدف الى التعريف بزكاة المال والعملة والذهب والفضة والحسابات الجارية وبكل ما يتعلق بالأوراق النقدية وما يتبعها من مسألة تثمينية، وقد أجمع عديد المتدخلين على ضرورة أن تصبح الدولة راعية للزكاة.
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Par:Goldabdo (Tunisia )
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