فتح باب المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان ''قابس سينما فن''

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان "قابس سينما فن" عن فتح باب التسجيل أمام السينمائيين الراغبين في المشاركة في الدورة الثانية للمهرجان التي ستقام من 3 إلى 11 أفريل 2020.
وحدّدت يوم 25 ديسمبر الحالي كآخر أجل لقبول الترشحات.
وأورد المنظمون على الموقع الرسمي للمهرجان، أن هذه الدورة خصّصت 3 مسابقات للأفلام العربية هي "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" و"مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" و"مسابقة الأفلام القصيرة".
ويمكن للمشاركين تسجيل أفلامهم على الموقع www.gabescinemafen.com.
وينفتح مهرجان "قابس سينما فن" على مختلف فنون الفيديو والسينما التجريبية والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش وتبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة، علاوة على احتضانه لعروض الأفلام والمعارض والورشات والماستر كلاس.
وتأسس مهرجان "قابس سينما فن" في 2019، ويهدف بالخصوص إلى دعم سينما المؤلف في العالم العربي والبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع والاختلاف في العالم وتمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة ومغايرة.
كما يفتح في الوقت ذاته الأفق أمام الفنون الجديدة والمعاصرة المتعلقة بالفيديو بمختلف أصنافه.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة التأسيسية للمهرجان استقبلت ما يزيد عن 7 مشاهد للأفلام ومختلف الفعاليات، وقدمت 50 فيلما بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على سينماءات العالم وسينما الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.
وحدّدت يوم 25 ديسمبر الحالي كآخر أجل لقبول الترشحات.
وأورد المنظمون على الموقع الرسمي للمهرجان، أن هذه الدورة خصّصت 3 مسابقات للأفلام العربية هي "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" و"مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة" و"مسابقة الأفلام القصيرة".
ويمكن للمشاركين تسجيل أفلامهم على الموقع www.gabescinemafen.com.
وينفتح مهرجان "قابس سينما فن" على مختلف فنون الفيديو والسينما التجريبية والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش وتبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة، علاوة على احتضانه لعروض الأفلام والمعارض والورشات والماستر كلاس.
وتأسس مهرجان "قابس سينما فن" في 2019، ويهدف بالخصوص إلى دعم سينما المؤلف في العالم العربي والبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع والاختلاف في العالم وتمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة ومغايرة.
كما يفتح في الوقت ذاته الأفق أمام الفنون الجديدة والمعاصرة المتعلقة بالفيديو بمختلف أصنافه.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة التأسيسية للمهرجان استقبلت ما يزيد عن 7 مشاهد للأفلام ومختلف الفعاليات، وقدمت 50 فيلما بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على سينماءات العالم وسينما الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.
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Par:ahmed01 (France )
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