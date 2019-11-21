سعيد الجزيري: حزب الرحمة سيشارك في الحكومة إذا دعي لها ولا يرفض التعامل مع أي حزب

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - أكد رئيس حزب الرحمة، سعيد الجزيري، أن حزبه لديه من الكفاءات ما يؤهله للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا دعي لها وأنه يهتم أساسا بوزارة الصحة، نظرا إلى أنها وزارة مهمة جدا للتونسيين وأن الوضع الصحي في البلاد مترد جدا، وفق تعبيره.
وقال الجزيري في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه وقياديين من الحزب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، في إطار مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، "إن حزب الرحمة لم يطرح اليوم أية مقترحات على رئيس الحكومة بل استمع الى رؤياه"، مبرزا أن الجملي أكد مرة أخرى على استقلاليته وأنه يعي ويضع في اعتباره جيدا الوضع الصعب بالبلاد وانتظارات الشعب، وفهم أن الشعب لديه القدرة ليجازي أو يعاقب.
وأضاف أن الحزب ليس لديه اعتراضات على أي حزب موجود على الساحة وأنه يتعامل مع كل الأيديولوجيات وكل الأحزاب على أساس مصلحة البلاد وما ينفع المواطنين ، مشددا على أن تصويت نواب حزب الرحمة في البرلمان للحكومة مرتبط بمدى توفر الكفاءة في أية شخصية مقترحة.
يشار إلى أن حزب الرحمة (توجه إسلامي) فاز بخمسة مقاعد في البرلمان.
وقال الجزيري في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه وقياديين من الحزب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، في إطار مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، "إن حزب الرحمة لم يطرح اليوم أية مقترحات على رئيس الحكومة بل استمع الى رؤياه"، مبرزا أن الجملي أكد مرة أخرى على استقلاليته وأنه يعي ويضع في اعتباره جيدا الوضع الصعب بالبلاد وانتظارات الشعب، وفهم أن الشعب لديه القدرة ليجازي أو يعاقب.
وأضاف أن الحزب ليس لديه اعتراضات على أي حزب موجود على الساحة وأنه يتعامل مع كل الأيديولوجيات وكل الأحزاب على أساس مصلحة البلاد وما ينفع المواطنين ، مشددا على أن تصويت نواب حزب الرحمة في البرلمان للحكومة مرتبط بمدى توفر الكفاءة في أية شخصية مقترحة.
يشار إلى أن حزب الرحمة (توجه إسلامي) فاز بخمسة مقاعد في البرلمان.
1 de 1 commentaires pour l'article 193068
En continu
- Hier 20:43 أما آن لك سيدي الوزير أن ترحل؟
- Hier 20:34 أي حكومة ستفرز المشاورات! ؟؟
- Hier 18:57 انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:47
|12:12
|07:03
|05:33
|
20°
|19°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|18°-13
|19°-15
Follow @babnet_Tunisie
(114 778) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 403) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 277) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 108) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 689) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 105) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 202) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 64 579) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 61 020) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 274) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 971) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 312) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 591) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 812) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 993) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 51 768) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 873) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 039) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 851) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 106) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: محسن مرزوق عقب لقائه الحبيب الجملي : من الأفضل أن تتشكل الحكومة على أساس الكفاءة وليس المحاصصة الحزبية