'' القبة'' جاهزة لاحتضان التظاهرات الرياضية ' ( المدير العام للحي الوطني الرياضي

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - اكد طارق الفرجاوي المدير العام للحي الوطني الرياضي اليوم ان قصر الرياضة بالمنزه (القبة) جاهز لاحتضان التظاهرات الرياضية وان ارضية الملعب ( باركييه) التي تم تجديدها قابلة للاستغلال على الوجه الامثل مؤكدا ان اشغال الصيانة وسط القاعة شملت بالخصوص جانبا صغيرا من المدارج.
وقال الفرجاوي في تصريح لوكالة (وات) ان اشغال تجديد شبكة الكهرباء والحماية من الحرائق وتركيز شاشات كاميرا مازالت متواصلة على امل ان تنتهي في غضون شهرين او ثلاثة على الاكثر موضحا ان اخر تعهد لهذه الشبكات تم عام 2004 .
واوضح انه في حال تمت برمجة تدريبات بعض المنتخبات الافريقية المشاركة في نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة اليد في جانفي المقبل فان ارضية القاعة جاهزة لاستضافة التدريبات.
اما على صعيد تحديد مسؤولية الحريق فقد اوضح المدير العام للحي الرياضي ان الجهة القضائية المعنية اعلمته بان" الابحاث الامنية والعدلية مازالت جارية ".
وكان قصر الرياضة بالمنزه (القبة) شهد مساء يوم الاثنين 21 أكتوبر الماضي حريقاّ نشب بالمخزن الخلفي لل"قبة" وتسبب في بعض الخسائر المادية فيما لم تسجل اية خسائر بشرية.
وقال الفرجاوي في تصريح لوكالة (وات) ان اشغال تجديد شبكة الكهرباء والحماية من الحرائق وتركيز شاشات كاميرا مازالت متواصلة على امل ان تنتهي في غضون شهرين او ثلاثة على الاكثر موضحا ان اخر تعهد لهذه الشبكات تم عام 2004 .
واوضح انه في حال تمت برمجة تدريبات بعض المنتخبات الافريقية المشاركة في نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة اليد في جانفي المقبل فان ارضية القاعة جاهزة لاستضافة التدريبات.
اما على صعيد تحديد مسؤولية الحريق فقد اوضح المدير العام للحي الرياضي ان الجهة القضائية المعنية اعلمته بان" الابحاث الامنية والعدلية مازالت جارية ".
وكان قصر الرياضة بالمنزه (القبة) شهد مساء يوم الاثنين 21 أكتوبر الماضي حريقاّ نشب بالمخزن الخلفي لل"قبة" وتسبب في بعض الخسائر المادية فيما لم تسجل اية خسائر بشرية.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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