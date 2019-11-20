القصرين : المندوب الجهوي للتربية يؤكّد أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف تأكد إخلاله وتدهور الوضع بالمدرسة الابتدائية « هنشير البقر »

Mercredi 20 Novembre 2019



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- خلّف ، يوم الثلاثاء ، تداول صورة عبر بعض صفحات شبكة التواصل الإجتماعي تبرز توزيع أكلة مدرسية بالمـــدرسة الإبتدائية « هنشير البقر » في معتمدية العيون من ولاية القصرين بطريقة مخّلة لشروط حفظ الصحة إلى جانب نوعية الأكلة غير المتكاملة استياء واستنكارا كبيرا في صفوف عدد من مرتادي هذه الصفحات ، ممّا دفع المندوبية الجهوية للتربية إلى تكليف لجنة خاصة متكونة من بعض إطارات المندوبية وممثّل عن ديوان الخدمات المدرسية بالجهة الذين تحوّلوا اليوم على عين المكان و باشروا تحقيقا فوريا في كل تفاصيل الأكلة المدرسية بالمؤسسة التربوية المذكورة من حيث المكونات وظروفتقديمها للتلاميذ وطريقة حفظها .وأكّد المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي في تصريح إعلامي أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف تأكد إخلاله و خطأه في ما آل اليه الوضع بهذه المدرسة.ومن جانبه اعتبر كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالعيون منجي القاسمي أن المسؤول الأول والأخير عن الطريقة التي يتم بها إطعام التلاميذ بمدرسة » هنشير البقر » في العيون هي وزارة التربية لأنها وفق قوله تعلم قبل غيرها بأن أغلب المطاعم المدرسية في مؤسسات العيون والقصرين ككل يقع ستغلالها للتدريس نظرا لمحدودية الفضاءات التربوية بها كما أنها تشكو من غياب شبه كلي للتجهيزات اللازمة للمطاعم .وطالب القاسمي وزارة التربية بالتفكير في بناء المزيد من الفضاءات المدرسية لتجنب هكذا مشاهد وصور تتحمل هي بالدرجة الأولى مسؤوليتها فيها مع الكف عن سياسة » أكباش الفداء » للتغطية على فشلها ومشاريعها الهادفة إلى التخلي التدريجي عن الاستثمار في التربية والتعليم حسب ما ورد في صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي تعليقا على الصورة المتداولة اليوم .يشار الى أن عدد المدارس الابتدائية بولاية القصرين التي تحتوي على مطاعم مدرسية هي 195 مدرسة من جملة 310 مدرسة.