نسبة امتلاء السدود بلغت 65 بالمائة من طاقة استيعابها الجملية

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- بلغت نسبة امتلاء السدود حتى الان 65 بالمائة، إذ وصلت الكميات المخزنة الى حوالي 4ر1 مليار متر مكعب من مياه الامطار من طاقة استيعاب جملية في حدود 1ر2 مليار متر مكعب، وفق ما افاد به كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي.واضاف الرابحي على هامش لقاء، انتظم الجمعة بتونس، حول "دراسة الجدوى لنقل المياه من الشمال الى وسط البلاد"، ان الوضع الى حد الان "تحت السيطرة وتونس بصدد التنسيق مع الجزائر في ما يتعلق بمتابعة الاودية المشتركة بين البلدين لا سيما مجردة والبربر".وفي نفس السياق، لاحظ كاتب الدولة انه تم تحويل نصف كمية مخزون سد ملاق الذي وصلت نسبة امتلائه الى 100 بالمائة بعد هطول الأمطار الأخيرة، إلى سدود أخرى قصد تجنب وقوع فيضانات.