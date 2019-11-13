الحرس الديواني بتطاوين يحجز 3779 غرام من الذهب عيار 18 مهربة على متن سيارة ليبية متجهة الى الساحل

Mercredi 13 Novembre 2019



وات

- حجزت فرقة الحرس الديواني بتطاوين 3779 غرام من الذهب المصنوع من عيار 18 مخفية بإحكام على متن سيارة ليبية متجهة نحو إحدى المدن الساحلية.وكشفت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها ، عن حجز هذه الكمية ، امس الثلاثاء ، خلال دورية مشتركة بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومصالح الجيش الوطني بمنطقة البئر الأحمر (تطاوين).واشارت الى ان أعوان الديوانة قاموا بتفتيش سيارة بعد الاشتباه بسائقها الذي يقودها بمفرده على مستوى الطريق الجهوية رقم 9 وعثروا على كمية من المصوغ من المعدن الأصفر تزن 3779،32 غرام مخفية بإحكام داخل صندوق تحت علبة السرعة.واضافت ان الاختبارات لدى أمين الصاغة اثبت ان الكمية المحجوزة من معدن الذهب عيار 18 وقد تم بعد استشارة النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بالسائق وبمواصلة الأبحاث.