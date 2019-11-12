Radio Babnet Tunisie On Air: Instrumental Oriental - Khosara  

سمير الشفي: الإتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ضد حملات تشويه ممنهجة تستهدفه في الآونة الأخيرة

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الثلاثاء بقفصة إن "الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ضد حملة التشويه الممنهجة التي استهدفته في الآونة الأخيرة من قبل قوى لا تؤمن بالعمل النقابي".

وأضاف الشفي في كلمة القاها لدى اشرافه على الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بولاية قفصة، ان الاتحاد لايستغرب حملات التشويه التي طالته مؤخرا ومفادها تقاضي الامين العام والامناء المساعدين أجورا ضخمة، وهي اخبار لا اساس لها من الصحة، وفق تأكيده.
وبيّن ان اجور النقابيين بالاتحاد تتساوى مع اجور الموظفين العاديين، داعيا في هذا الصدد الى ان تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بنشر تصاريح اجورهم وممتلكاتهم للتاكد من ذلك.


ومن ناحية أخرى افاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اعلامي، ان هناك حملة تهجم وفبركة إعلامية إستهدفت الاتحاد في الآونة الأخيرة بلغت حد تشويه المناضل فرحات حشاد، معلنا انه سيقع يوم 4 ديسمبر القادم وبالتزامن من احياء ذكرى اغتيال المناضل فرحات حشاد تنظيم تجمع عمالي وطني للرد على كل من يسعى الى ارباك اتحاد الشغل وتشويهه.
وذكر المسؤول النقابي بان الاتحاد وقف سدا منيعا امام التفويت وبيع مؤسسات القطاع العام والغاء صندوق الدعم ورفض كل الوصايات الخارجية مدافعا عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلاد.
وخصصت الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للتطرق الى حملة التشويه التي طالت الاتحاد مؤخرا اضافة الى طرح مشاكل الجهة من تردي الوضع الصحي والبيئي والانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب والتعجيل في بناء المستشفى متعدد الاختصاصات وتوفير اطباء الاختصاص وتوفير الادوية بالمؤسسات الصحية والوضع بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، وفق ما افاد به الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي لوات.
ابراهيم

  
  
     
  
cadre-4e7c1df2c322734067c133835b83d17f-2019-11-12 16:21:07






0 de 0 commentaires pour l'article 192555



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
15°
 16° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
11.8 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1519°-1420°-1319°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573573329|192555 557|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires