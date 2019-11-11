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تصفيات كأس امم إفريقيا (الكاميرون 2021 ) : حصّة تدريبة ثانية لعناصر المنتخب التونسي والإصابة تمنع كشريدة من مواصلة التربص

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - أنهى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاثنين حصّته التدريبية الثانية ضمن برنامج تحضيراته للمقابلة امام المنتخب الليبي يوم الجمعة القادم بملعب رادس (س 20) لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا للامم "الكاميرون 2021" .

ودارت الحصّة بالملعب الأولمبي بالمنزه وسجلت مشاركة فاروق بن مصطفى وايمن دحمان وعلي معلول وايمن بن محمد ويوسف المساكني وحمدي النقاز واسامة الحدادي والفرجاني ساسي وسعد بقير وحمزة رفيعة وطه ياسين الخنيسي في حين اجرى كل من محمد دراقر والياس السخيري وايمن عبد النور وياسين مرياح حصة لإزالة الإرهاق فيما واصل نعيم السليتي حصص التأهيل البدني بالعدو حول الملعب .
ومن جهة أخرى أجرى اليوم اللاعب وجدي كشريدة فحوصات وكشوفات دقيقة أثبتت أنه يحتاج إلى راحة تمنعه من مواصلة التربص والمشاركة في المباراتين القادمين .


وخير الإطار الفني والطبي للفريق إخضاع اللاعبين صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس ومعز بن شريفية وانيس البدري ومحمد علي بن رمضان إلى حصة خفيفة لازالة الارهاق بفندق الإقامة .
واستغل المدرب منذر الكبير الحصة لاعتماد بعض التطبيقات حسب خصوصية كل وضعية دفاعا وهجوما واختار الإطار الفني عدم رفع النسق في انتظار اكتمال المجموعة .
ويتوقع ان يصل مساء اليوم الاثنين بقية اللاعبين إلى مقر الإقامة.
ويجري المنتخب الوطني غدا الثلاثاء الحصّة التدريبية الثالثة في برنامج التحضيرات على ميدان الملعب الأولمبي بالمنزه .
وكان المدرب الوطني قد وجه الدعوة لمدافع النجم الساحلي زياد بوغطاس لتعزيز صفوف المنتخب في المقابلتين المنتظرتين .


ودخل المنتخب التونسي منذ يوم امس الاحد في تربص تحضيري استعدادا لملاقاة نظيره الليبي يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري (س 20) في الجولة الاولى من تصفيات كأس إفريقيا (الكاميرون 2021) ضمن منافسات المجموعة العاشرة قبل أن يخوض يوم 19 نوفمبر مقابلة الجولة الثانية مع منتخب غينيا الاستوائيّة في مالابو (س 20).
وتضمّ المجموعة العاشرة ايضا منتخب تنزانيا منافس المنتخب الوطني خلال الجولتين الثالثة والرابعة .

  
  
     
  
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