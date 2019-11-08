109 حادث شغل قاتل العام الماضي وقطاع البناء والأشغال العامة في الصدار

Vendredi 08 Novembre 2019



وات

- بلغ العدد الجملي لحوادث الشغل القاتلة العام الماضي 109 حادثا قاتلا واحتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الأولى في عدد حوادث الشغل القاتلة بنسبة 28 بالمائة، وفق ما كشفته اليوم معطيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وسجلت حوادث الشغل تراجعا طفيفا سنة 2018 بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ 35.800 حادثا، بينما تراجع عدد الحوادث القاتلة بـ28.3 بالمائة مقارنة بسنة 2017 بحسب وثيقة إحصائيات نشرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحصلت (وات) على نسخة منها.واحتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي في عدد حوادث الشغل القاتلة بنسبة 28 بالمائة، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 15 بالمائة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 11 بالمائة.وتم تسجيل 47 بالمائة من مجموع الحوادث في ستة قطاعات كبرى حيث احتل قطاع النسيج والملابس المرتبة الأولى بـ8.9 بالمائة، يليه قطاع البناء والأشغال العامة بـ8.5 بالمائة، وقطاعات الصناعات والآلات الميكانيكية بـ8.2 بالمائة، وقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بـ8.2 بالمائة، وقطاع الصناعات الكهربائية بـ6.8 بالمائة، وقطاع صناعة مواد البناء بنسبة 6.5 بالمائة.وسجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الحوادث بـ16.4 بالمائة، تليها ولايات بن عروس بنسبة 11.6 بالمائة، وتونس بنسبة 10.3 بالمائة، والمنستير بنسبة 10 بالمائة، ونابل بنسبة 9.8 بالمائة، وسوسة بـ9.2 بالمائة وبنزرت بـ6.1 بالمائة وقابس بـ4.6 بالمائة.وبخصوص عدد أيام العمل الضائعة فقد بلغت العام الماضي 900.318 يوما ضائعا مسلجة انخفاضا بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 .