إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة ببنزرت وبن قردان وضبط 6 مجتازين

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بغار الملح (ولاية بنزرت)، أمس الاربعاء، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، على مستوى سواحل الجهة، وإلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز مركب بحري، ومحرك و8 حاويات بنزين وبوصلة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بالتحري مع الموقوفين إعترفوا انهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بأحدهم، ومباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وابقاء البقية بحالة سراح.
وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، بان مركز الحرس البحري ببنزرت، إحتفظ أمس الاربعاء بشخصين من متساكني الجهة، مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من اجل تورطهما في قضية عدلية موضوعها "تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة انجر عنها فقدان أشخاص بعرض البحر". وأضافت أنه تم الاحتفاظ بهما، وإحالتهما على مصدر التفتيش لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما.
كما أوردت في بلاغ ثالث لها، أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان (ولاية مدنين)، ضبطت أمس الاربعاء، شخصا يحمل جنسية دولة إفريقية مجتازا للحدود الليبية التونسية خلسة.
وبينت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية"، وترحيله إلى التراب الليبي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بالتحري مع الموقوفين إعترفوا انهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بأحدهم، ومباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وابقاء البقية بحالة سراح.
وأفادت الوزارة في بلاغ ثان لها اليوم، بان مركز الحرس البحري ببنزرت، إحتفظ أمس الاربعاء بشخصين من متساكني الجهة، مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من اجل تورطهما في قضية عدلية موضوعها "تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة انجر عنها فقدان أشخاص بعرض البحر". وأضافت أنه تم الاحتفاظ بهما، وإحالتهما على مصدر التفتيش لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما.
كما أوردت في بلاغ ثالث لها، أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان (ولاية مدنين)، ضبطت أمس الاربعاء، شخصا يحمل جنسية دولة إفريقية مجتازا للحدود الليبية التونسية خلسة.
وبينت أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية"، وترحيله إلى التراب الليبي.
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