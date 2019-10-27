حديقة البلفيدير تحتضن تظاهرة ''المشي الوردي'' للتحسيس بمخاطر سرطان الثدي

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - نظمت الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي صباح يوم الاحد بحديقة البلفيدير بالعاصمة تظاهرة رياضية "المشي الوردي" تحت شعار "اتفقد روحك" وذلك في اطار احياء فعاليات الشهر العالمي "اكتوبر الوردي" من اجل التحسيس بمخاطر سرطان الثدي.
واشارت رجاء محفوظ مشيرقي نائبة رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" الى ان تنظيم هذه التظاهرة التي اقيمت شراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع والجمعية التونسية للتشجيع على المشي "كلنا نمشيو" ياتي في اطار الحرص على مزيد تحسيس المراة وتوعيتها بضرورة تعاطي النشاط البدني كوسيلة للمحافظة على الصحة بشكل عام والتوقي من مرض السرطان على وجه الخصوص مبينة في هذا السياق ان دراسات طبية وبحوث علمية خلصت الى ان ممارسة رياضة المشي بشكل يومي تساعد الى حد كبير على تقليل مخاطر إصابة النساء بمرض سرطان الثدي.
واضافت ان اكثر من 250 متسابق شاركوا في هذه التظاهرة الرياضية التي تضمنت فقرات تنشيطية متنوعة في اطار سعي الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الى استهداف اكبر شريحة ممكنة من الاشخاص من النساء والرجال والاطفال على حد السواء من اجل حث العائلة التونسية على الاقبال بكثافة على فضاءات الترفيه والتشبع بثقافة ممارسة الرياضة لما ينطوي عليه هذا النمط الحياتي من فوائد على صحة الفرد.
واكدت ان هذه التظاهرة تاتي تواصلا لسلسلة من الانشطة الاخرى التي دأبت الجمعية على تنظيمها على امتداد السنة لزيادة الوعي ولفت الانتباه الى ان الابكار بالفحص من شانه ان يساهم في مكافحة مرض سرطان الثدي ويعزز فرص القضاء عليه مبينة في هذا الصدد انه تم تنظيم العديد من الحملات التحسيسية في الفضاءات التربوية ودور الشباب واماكن العمل الى جانب تامين قافلات طبية مجانية في مختلف انحاء الجمهورية للكشف المبكر ومساعدة المشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي من النفاذ الى مسالك الفحص المعمق والعلاج.
واشارت رجاء محفوظ مشيرقي نائبة رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" الى ان تنظيم هذه التظاهرة التي اقيمت شراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع والجمعية التونسية للتشجيع على المشي "كلنا نمشيو" ياتي في اطار الحرص على مزيد تحسيس المراة وتوعيتها بضرورة تعاطي النشاط البدني كوسيلة للمحافظة على الصحة بشكل عام والتوقي من مرض السرطان على وجه الخصوص مبينة في هذا السياق ان دراسات طبية وبحوث علمية خلصت الى ان ممارسة رياضة المشي بشكل يومي تساعد الى حد كبير على تقليل مخاطر إصابة النساء بمرض سرطان الثدي.
واضافت ان اكثر من 250 متسابق شاركوا في هذه التظاهرة الرياضية التي تضمنت فقرات تنشيطية متنوعة في اطار سعي الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الى استهداف اكبر شريحة ممكنة من الاشخاص من النساء والرجال والاطفال على حد السواء من اجل حث العائلة التونسية على الاقبال بكثافة على فضاءات الترفيه والتشبع بثقافة ممارسة الرياضة لما ينطوي عليه هذا النمط الحياتي من فوائد على صحة الفرد.
واكدت ان هذه التظاهرة تاتي تواصلا لسلسلة من الانشطة الاخرى التي دأبت الجمعية على تنظيمها على امتداد السنة لزيادة الوعي ولفت الانتباه الى ان الابكار بالفحص من شانه ان يساهم في مكافحة مرض سرطان الثدي ويعزز فرص القضاء عليه مبينة في هذا الصدد انه تم تنظيم العديد من الحملات التحسيسية في الفضاءات التربوية ودور الشباب واماكن العمل الى جانب تامين قافلات طبية مجانية في مختلف انحاء الجمهورية للكشف المبكر ومساعدة المشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي من النفاذ الى مسالك الفحص المعمق والعلاج.
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Par:Nouri (Switzerland )
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