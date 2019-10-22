تشريعية2019: المحكمة الإدارية تلغي كامل النتائج الأولية بدائرة ألمانيا

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - أكد الثلاثاء 22 أكتوبر، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة قضت رسميا بإلغاء نتيجة الإنتخابات التشريعية بدائرة ألمانيا.
وأوضح الغابري وفق ما نقلته إذاعة اكسبرس أف أم أن القرار يأتي على اثر الطعن الذي تقدم به التيار الديمقراطي ضد كل من حركة النهضة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
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وأشار الغابري أنة بإمكان هيئة الإنتخابات الطعن في قرار المحكمة الإدارية مضيفا أنه في صورة قبول طعن هيئة الإنتخابات فإن مقعد ألمانيا سيبقى للنهضة، أما في صورة عدم قبول طعن الهيئة فإن الإنتخابات التشريعية ستعاد في دائرة ألمانيا.
يذكر أن حركة النهضة حصلت على المقعد الوحيد لدائرة ألمانيا بعد حصولها على 1350 صوتا وتفوقها على التيار الديمقراطي الذي حل ثانيا بعد حصوله على 1137 صوتا.
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وأوضح الغابري وفق ما نقلته إذاعة اكسبرس أف أم أن القرار يأتي على اثر الطعن الذي تقدم به التيار الديمقراطي ضد كل من حركة النهضة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
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وأشار الغابري أنة بإمكان هيئة الإنتخابات الطعن في قرار المحكمة الإدارية مضيفا أنه في صورة قبول طعن هيئة الإنتخابات فإن مقعد ألمانيا سيبقى للنهضة، أما في صورة عدم قبول طعن الهيئة فإن الإنتخابات التشريعية ستعاد في دائرة ألمانيا.
يذكر أن حركة النهضة حصلت على المقعد الوحيد لدائرة ألمانيا بعد حصولها على 1350 صوتا وتفوقها على التيار الديمقراطي الذي حل ثانيا بعد حصوله على 1137 صوتا.
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