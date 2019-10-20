القضاء على عنصر إرهابي بأحد مرتفعات جهة القصرين

Dimanche 20 Octobre 2019



وات

- تمكنت وحدات من الحرس الوطني بولاية القصرين، اليوم الأحد، من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بمعتمدية فوسانة وذلك في إطار عملية أمنية إستباقية، وفق معلومات أولية صرح بها مصدر أمني بالجهة.وأضاف ذات المصدر في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن تعزيزات عسكرية وصلت الى المنطقة لمعاضدة مجهودات الوحدات الأمنية، مشيرا الى أن العملية مازالت جارية دون تقديم أية معطيات أخرى.