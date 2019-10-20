Radio Babnet Tunisie On Air: Chahrazed - Aheb Ismak  

القضاء على عنصر إرهابي بأحد مرتفعات جهة القصرين

Dimanche 20 Octobre 2019

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - تمكنت وحدات من الحرس الوطني بولاية القصرين، اليوم الأحد، من القضاء على عنصر إرهابي بجبل "السيف" بمعتمدية فوسانة وذلك في إطار عملية أمنية إستباقية، وفق معلومات أولية صرح بها مصدر أمني بالجهة.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن تعزيزات عسكرية وصلت الى المنطقة لمعاضدة مجهودات الوحدات الأمنية، مشيرا الى أن العملية مازالت جارية دون تقديم أية معطيات أخرى.


  
  
     
  
cadre-5d72f2ea2f4f975c76bc2794929087b9-2019-10-20 17:09:57






1 de 1 commentaires pour l'article 191304

MedTunisie  ()  |Dimanche 20 Octobre 2019 à 17h 20m |           
الف تحية للقواة الامنية و لكل من ساهم في امن الوطن و محاربة الدواعش



En continu

الأحد 20 أكتوبر 2019 | 21 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:39 15:11 12:11 06:31 05:05
27°
 27° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
27°-2230°-2128°-2128°-2124°-17
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571589470|191304 706|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires