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حملة ''نظّف بلادك'' : وزارة البيئة تتدخل

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
دعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة البلديات لتعبئة جميع الإمكانيات من آليات ومعدات وأكياس في سبيل معاضدة و دعم هذه المبادرة التطوعية المواطنية وذلك تفاعلا مع الحملات التطوعية "نظّف بلادك" التي تمت الدعوة اليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت وزارة البيئة في بلاغ لها أن هذه الحملات لقيت صدى إيجابيا وترحيبا من الكثير من المواقع والصفحات التي غذّتها مما ساهم في تحقيقها نجاحا في عدة مدن خاصة خاصة على إثر الدعوة لتنظيم حملة وطنية للنظافة يوم الأحد 20 أكتوبر 2019.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191107

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 20h 21m |           
انشاء الله الاتحاد ما يعملش العصى في العجلة و يقطع الفرحة



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