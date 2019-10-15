غدا الأربعاء، انطلاق التسجيل عن بعد لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 2020

Mardi 15 Octobre 2019



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- تنطلق، غدا الأربعاء، عملية التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) دورة 2020 لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الاساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة لتتواصل إلى غاية 15 نوفمبر 2019، حسب بلاغ سابق لوزارة التربية.ويمكن للتلاميذ الراغبين في الترشح التسجيل عبر الموقع www.six.edunet.tn ثم سحب مطلب الترشح وتقديمه مرفوقا ببقية الوثائق اللازمة إلى إدارة المؤسسة التربوية، في أجل لايتجاوز 20 نوفمبر 2019.ومن المنتظر أن يتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 25 و26 و 27 جوان 2020، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الجمعة 10 جويلية 2020.