المهدية: إطلاق صغار سلحفاة خضراء وضعت بيضها لأول مرة في الشواطئ التونسية

Mardi 15 Octobre 2019



وات

- عاش متساكنو منطقة رجيش من ولاية المهدية، صباح الثلاثاء، على وقع حدث فريد تعشيه الشواطئ التونسية يتمثل في إطلاق صغار سلحفاة خضراء فقست بيضها لتوّها.وواكب جمع غفير من السكان وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام لحظة إخراج صغار السلحفاة من عشّ كان قد احتضنها لفترة فاقت 75 يوما لتعود إلى مياه البحر.وأوضح أحمد السوقي رئيس جمعية "أزرقنا الكبير"، في تصريح إعلامي، أن شابا يقطن قرب الشاطئ أعلم الجمعية، يوم 1 أوت 2019، بوجود سلحفاة خضراء حفرت عميقا في الرمال ووضعت بيضها.وبيّن أن الجمعية تنقّلت على عين المكان لتتأكد من الخبر ومنها وضعت استراتيجية متابعة ومراقبة إلى حين فقس البيض في حدث هو الأول من نوعه على مستوى سواحل شمال إفريقيا، حسب قوله.وأضاف السوقي أنه "لم يشهد التاريخ خروج سلحفاة خضراء إلى سواحلنا وحفر عشّ على رمالها لأنها عادت ما تعشّش على شواطئ البحر الأحمر في مصر أو في سواحل تركيا".وقال المتحدث إن السلحفاة، التي يمكن أن يبلغ طولها 85 صنتمترا، تعرف بكونها تتغذى فقط على الأعشاب وهي مستهدفة من قبل الصيادين لشدة إقبال الناس على تناول لحومها لظنهم أن تشفي من بعض الأمراض وهو ما أثبت العلم عكسه، مشيرا إلى أن بحوثا ستجرى للوقوف على الأسباب التي دفعت هذا النوع من السلحفاة إلى اختيار شاطئ رجيش لوضع بيضها خاصة وأن بعض المختصين يرجحون أن التغيّر المناخي هو دافعها.ورجّح السوقي أن صغار هذه السلحفاة سوف تعود بالضرورة بعد نحو 25 سنة لتضع بيضها في نفس الشاطئ الذي فقصت فيه، بحسب تقديره.وذكر المتحدث أن الشواطئ التونسية عادة ما تقصدها السلحفاة ضخمة الرأس أو التي يطق عليها اسم "كاريتا كاريتا" وتعشّش بالأساس في رمال شواطئ جزيرة قورية في المنستير والشابة في المهدية.