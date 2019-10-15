معدل حجم اعادة تمويل البنوك تراجع الى 12،8 مليار دينار خلال سبتمبر 2019 مانحا الدينار فرصة للارتفاع

Mardi 15 Octobre 2019
وات - تراجع معدل اعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي التونسي، خلال شهر سبتمبر 2019 ، الى 12،8 مليار دينار مما يشكل انخفاضا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر اوت 2019 و 20 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
وأشار المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ، الذي اورد هذه البيانات ضمن نشريته حول الوضع الاقتصادي لشهر أكتوبر 2019 ، الى ان هذه الوضعية ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ولاحظ المعهد ان المساعدات الموجهة للاقتصاد بحساب الانزلاق السنوى واصلت منحى التراجع الذي طالها منذ مطلع العام الجاري لتتقلص من 5،8 بالمائة خلال شهر جويلية 2019 الى 4،9 بالمائة خلال أوت 2019 علما وان المعدل السنوي ناهز 11،1 بالمائة خلال اوت 2018 .
وأشار المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ، الذي اورد هذه البيانات ضمن نشريته حول الوضع الاقتصادي لشهر أكتوبر 2019 ، الى ان هذه الوضعية ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ولاحظ المعهد ان المساعدات الموجهة للاقتصاد بحساب الانزلاق السنوى واصلت منحى التراجع الذي طالها منذ مطلع العام الجاري لتتقلص من 5،8 بالمائة خلال شهر جويلية 2019 الى 4،9 بالمائة خلال أوت 2019 علما وان المعدل السنوي ناهز 11،1 بالمائة خلال اوت 2018 .
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Par:MedTunisie ( )
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