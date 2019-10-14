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تتويج الثنائي التونسي إسكندر المنصوري/ عزيز دوغاز بلقب زوجي دورة نيجيريا الدولية للتنس

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - توّج الثنائي التونسي إسكندر المنصوري/ عزيز دوغاز بلقب زوجي دورة نيجيريا الدولية للتنس المندرجة ضمن سلسلة "الفيوتشر" في أسبوعها الأول وذلك بفوزهما اليوم الاثنين في الدور النهائي على الثنائي من زيمبابوي المتكون من بنيامين لوك /كورتني جون لوك بمجموعتين لصفر تفاصيلها 6-4 و 6-3 .

وكان الثنائي إسكندر المنصور وعزيز دوغاز المصنف الأول بالدورة الحالية قد فازا أمس الاحد في منافسات الدور نصف النهائي على الثنائي الفرنسي كالفين هيميري/ تريستان ميروت بعد اللجوء الى مجموعة فاصلة حسمت اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-6 و 6-4 و 10-7 .
وتقدر قيمة الجوائز المالية لهذه الدورة الدولية بـ 25 الف دولار أمريكي.


  
  
     
  
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