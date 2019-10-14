تتويج الثنائي التونسي إسكندر المنصوري/ عزيز دوغاز بلقب زوجي دورة نيجيريا الدولية للتنس

Lundi 14 Octobre 2019
وات - توّج الثنائي التونسي إسكندر المنصوري/ عزيز دوغاز بلقب زوجي دورة نيجيريا الدولية للتنس المندرجة ضمن سلسلة "الفيوتشر" في أسبوعها الأول وذلك بفوزهما اليوم الاثنين في الدور النهائي على الثنائي من زيمبابوي المتكون من بنيامين لوك /كورتني جون لوك بمجموعتين لصفر تفاصيلها 6-4 و 6-3 .
وكان الثنائي إسكندر المنصور وعزيز دوغاز المصنف الأول بالدورة الحالية قد فازا أمس الاحد في منافسات الدور نصف النهائي على الثنائي الفرنسي كالفين هيميري/ تريستان ميروت بعد اللجوء الى مجموعة فاصلة حسمت اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-6 و 6-4 و 10-7 .
وتقدر قيمة الجوائز المالية لهذه الدورة الدولية بـ 25 الف دولار أمريكي.
وكان الثنائي إسكندر المنصور وعزيز دوغاز المصنف الأول بالدورة الحالية قد فازا أمس الاحد في منافسات الدور نصف النهائي على الثنائي الفرنسي كالفين هيميري/ تريستان ميروت بعد اللجوء الى مجموعة فاصلة حسمت اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-6 و 6-4 و 10-7 .
وتقدر قيمة الجوائز المالية لهذه الدورة الدولية بـ 25 الف دولار أمريكي.
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Par:mandhouj (France )
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