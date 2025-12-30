المحطة السياحية نابل-الحمامات تسجل مؤشرات سياحية هامّة مع تواصل الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة الإدارية
تشهد المحطة السياحية نابل-الحمامات، خلال الفترة الحالية المتزامنة مع العطلة المدرسية واحتفالات رأس السنة الإدارية، حركية هامة، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الإشغال بالمؤسسات السياحية خلال ليلة رأس السنة ما بين 75 و80 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية /وات/، أنه تم وضع برنامج خاص بالاحتفال بليلة رأس السنة الإدارية من خلال تأمين حصص استمرار متنقلة وقارة، مع تعزيز فريق التفقد بإطارات ومتفقدين من الإدارة المركزية للوقوف على جاهزية المؤسسات السياحية بالجهة، فضلا عن القيام بزيارات مشتركة مع الإدارة العامة للأمن السياحي والإطارات الأمنية بالجهة لمراقبة منظومة التأمين الذاتي، إضافة إلى وضع برنامج رقابي مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتابع أن الاستعدادات حثيثة وأفضت إلى نتائج إيجابية، حيث برهنت أغلبية المؤسسات السياحية خلال عمليات المراقبة على جاهزيتها لإنجاح هذه المحطة الهامة، مشيرا إلى أن مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بنابل عملت على تكثيف عمليات التفقد، والتركيز خاصة على جودة الخدمات، والسلسلة الغذائية، وقواعد حفظ الصحة، ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة داخل المؤسسات السياحية.
ولفت بن فرج إلى أن عدد الوافدين على المحطة، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 نوفمبر الفارط، ناهز 30 ألف وافد مع تسجيل 120 ألف ليلة مقضاة بزيادة تقدر بـ 35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، معربا عن أمله في أن يفوق عدد الوافدين خلال كامل سنة 2025 مليون وافد، مع تسجيل 6 ملايين ليلة سياحية، أي بزيادة تقدر بـ 4.5 بالمائة مقارنة بسنة 2024، علما أن السوق الداخلية تبقى دائما في الريادة من خلال تصدرها المرتبة الأولى في ترتيب الأسواق.
ياسمين الحمامات: توافد سياحي متواصل ونتائج إيجابية للموسمومن جانبه، أبرز المندوب الجهوي للسياحة بياسمين الحمامات خالد قلوعية، أن الاستعدادات لتأمين عطلة رأس السنة الإدارية تجري في ظروف طيبة تميّزت بتكثيف مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة حملاتها الرقابية على مختلف المؤسسات السياحية.
وأضاف أن المحطة السياحية ياسمين الحمامات تشهد توافد سياح من الأسواق التقليدية والأوروبية إلى جانب السوق الداخلية والجزائرية، ومن المتوقع أن يصل عدد الوافدين عليها ليلة رأس السنة إلى حوالي 12 ألف زائر.
وأكد أن الموسم السياحي حقق نجاحا متميّزا، حيث بلغ عدد الليالي المقضاة، منذ غرة جانفي وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري، حوالي 3 ملايين و222 ألفا و560 ليلة بزيادة تفوق 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بينما بلغ عدد الوافدين 758 ألفا و655 وافدا بزيادة بـ 10 بالمائة.
وبيّن أنه تم التركيز على نشاط المطاعم السياحية من حيث التزود بالمواد الغذائية، والتدقيق في قواعد احترام حفظ الصحة والمسابح المغطاة، وجودة الخدمات المسداة للحرفاء، إلى جانب معاينة أهم الإخلالات على مستوى البنية التحتية ومعالجتها، وفق تأكيده.
