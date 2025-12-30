المحطة السياحية نابل-الحمامات تسجل مؤشرات سياحية هامّة مع تواصل الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة الإدارية

تشهد المحطة السياحية نابل-الحمامات، خلال الفترة الحالية المتزامنة مع العطلة المدرسية واحتفالات رأس السنة الإدارية، حركية هامة، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الإشغال بالمؤسسات السياحية خلال ليلة رأس السنة ما بين 75 و80 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية /وات/، أنه تم وضع برنامج خاص بالاحتفال بليلة رأس السنة الإدارية من خلال تأمين حصص استمرار متنقلة وقارة، مع تعزيز فريق التفقد بإطارات ومتفقدين من الإدارة المركزية للوقوف على جاهزية المؤسسات السياحية بالجهة، فضلا عن القيام بزيارات مشتركة مع الإدارة العامة للأمن السياحي والإطارات الأمنية بالجهة لمراقبة منظومة التأمين الذاتي، إضافة إلى وضع برنامج رقابي مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.



ياسمين الحمامات: توافد سياحي متواصل ونتائج إيجابية للموسم



وتابع أن الاستعداداتوأفضت إلى، حيث برهنت أغلبية المؤسسات السياحية خلال عمليات المراقبة على جاهزيتها لإنجاح هذه المحطة الهامة، مشيرا إلى أن مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بنابل عملت على، والتركيز خاصة علىولفت بن فرج إلى أن، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 نوفمبر الفارط، ناهزمع تسجيلبزيادة تقدر بـمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، معربا عن أمله في أن يفوق عدد الوافدين خلال كامل سنة 2025، مع تسجيل، أي بزيادة تقدر بـمقارنة بسنة 2024، علما أنتبقى دائما في الريادة من خلال تصدرها المرتبة الأولى في ترتيب الأسواق.ومن جانبه، أبرز المندوب الجهوي للسياحة، أن الاستعدادات لتأمين عطلة رأس السنة الإدارية تجري فيتميّزت بتكثيف مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة حملاتها الرقابية على مختلف المؤسسات السياحية.وأضاف أن المحطة السياحيةتشهد توافد سياح منإلى جانب السوق الداخلية والجزائرية، ومن المتوقع أن يصل عدد الوافدين عليها ليلة رأس السنة إلى حواليوأكد أن الموسم السياحي حقق، حيث بلغ عدد الليالي المقضاة، منذ غرة جانفي وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري، حواليبزيادة تفوقمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بينما بلغ عدد الوافدينبزيادة بـوبيّن أنه تم التركيز علىمن حيث التزود بالمواد الغذائية، والتدقيق في قواعد احترام حفظ الصحة والمسابح المغطاة، وجودة الخدمات المسداة للحرفاء، إلى جانب معاينة أهم الإخلالات على مستوى البنية التحتية ومعالجتها، وفق تأكيده.