سليانة: تقدم قيس سعيد على نبيل القروي ب 18211 صوتا

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- انهت صباح اليوم الاثنين الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة عمليتي الفرز الالي و اليدوي حيث تقدم قيس سعيد(41789) على نبيل القروي (23578) ب 18211 صوت.الروحية: 5422 صوتا ، قيس سعيد 3091 صوتا ونبيل القروي 2331 صوتا العروسة:2904 صوتا منها 1659 صوتا لقيس سعيد و1245 صوتا لنبيل القروي الكريب:6331 صوتا ، منها 3882 لقيس سعيد ونبيل القروي2449 صوتا برقو :4061 صوتا ،قيس سعيد: 2684 صوتا ،نبيل القروي:1377 صوتا سيدي بورويس 3920 صوتا، قيس سعيد 2317 صوتا، نبيل القروي 1630 صوتا بوعرادة :5767 صوتا، قيس سعيد 3844 صوتا ، نبيل القروي :1923 صوتا سليانة الجنوبية 9242 صوتا، قيس سعيد 6504 صوتا، نبيل القروي 2738 صوتا سليانة الشمالية 10132 صوتا، قيس سعيد 6886 صوتا، نبيل القروي ؛3246 صوتا قعفور :5729 صوتا، قيس سعيد 3300 صوتا، نبيل القروي 2429 صوتا كسرى : 3933 صوتا، قيس سعيد 2269 صوتا، نبيل القروي 1664 صوتا مكثر 7935 صوتا، قيس سعيد : 5353 صوتا، نبيل القروي 2582 صوتأ وقد بلغ عدد الاوراق الملغاة 1178 فيما بلغ عدد الاوراق البيضاء 289 لتبلغ عدد الاوراق المصرح بها 65376 يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت 49،3 بالمائة بالدائرة الانتخابية بسليانة فيما يبلغ عدد المسجلين حوالي 137 الف موزعين على 192 مركز اقتراع.