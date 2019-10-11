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المحمكة الادارية ترفض طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - رفضت المحمكة الادارية اليوم الجمعة مطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي تقدم به محامو المترشح للرئاسية نبيل القروي، وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة التواصل والإعلام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
ويتنافس في الدور الثاني للرئاسية كل من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي والمرشح المستقل قيس سعيد.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190826

Hjrnft  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 17h 46m |           
C'est évident



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