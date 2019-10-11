المحمكة الادارية ترفض طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - رفضت المحمكة الادارية اليوم الجمعة مطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي تقدم به محامو المترشح للرئاسية نبيل القروي، وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة التواصل والإعلام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
ويتنافس في الدور الثاني للرئاسية كل من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي والمرشح المستقل قيس سعيد.
ويتنافس في الدور الثاني للرئاسية كل من رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي والمرشح المستقل قيس سعيد.
1 de 1 commentaires pour l'article 190826
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:51
|15:20
|12:13
|06:23
|04:57
|
24°
|25°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-18
|29°-18
|30°-20
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 234) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 167) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 237) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(123 876) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 131) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 381) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 024) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 461) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 561) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 180) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 526) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 825) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 125) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 262) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 61 759) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 308) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 152) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 529) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 487) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 876) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:Goldabdo ( )
Sur: الشرطة العدلية تتعهد بالتحقيق في حادثة مخلوف