تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة نابل 2

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:عدد الأصوات المصرّح بها 91187عدد الأوراق الملغاة 1715عدد الأوراق البيضاء 930إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد/ قائمة الحزب الدستوري الحر 7554 / 1 / مجدي بوذينة/ قائمة حركة النهضة 13417 / 1 / أحمد قعلول/ قائمة التيار الديمقراطي 5320 / 1 / حاتم القروي/ قائمة قلب تونس: 15924 / 1 / زهير مخلوف/ قائمة ائتلاف الكرامة: 5810 / 1 / محمد الناصر .../ قائمة حركة تحيا تونس 6725 / 1 / وليد الجلاد