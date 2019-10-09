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تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة نابل 2

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:

عدد الأصوات المصرّح بها 91187


عدد الأوراق الملغاة 1715

عدد الأوراق البيضاء 930

إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد

/ قائمة الحزب الدستوري الحر 7554 / 1 / مجدي بوذينة

/ قائمة حركة النهضة 13417 / 1 / أحمد قعلول

/ قائمة التيار الديمقراطي 5320 / 1 / حاتم القروي

/ قائمة قلب تونس: 15924 / 1 / زهير مخلوف

/ قائمة ائتلاف الكرامة: 5810 / 1 / محمد الناصر ...

/ قائمة حركة تحيا تونس 6725 / 1 / وليد الجلاد

  
  
     
  
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