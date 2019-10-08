تطاوين: استقالة رئيس بلدية ذهيبة

Mardi 08 Octobre 2019
وات - عقد المجلس البلدي بذهيبة مساء أمس الاثنين جلسة استثنائية خصّصت للنظر في طلب استقالة رئيس المجلس علي عامر الذي قدّمه مع طلب الاستعجال فيه صباح أمس.
وبعد المداولة في هذا الشان أقرّ المجلس البلدي الحاضرين بالاجماع قبول طلب استقالة علي عامر من رئاسة المجلس وعضويته واتمام الاجراءات القانونية اللازمة مع السلط المعنية وفق ما جاء في محضر هذه الجلسة الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لبلدية ذهيبة على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك".
وتعود استقالة رئيس بلدية ذهيبة إلى أسباب خاصة حسب ما افاد بذلك مقرّبون منه لمراسل (وات) في الجهة، ويذكر أن علي عامر قد ترأّس قائمة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر الماي 2018 .
ويكون علي عامر ثان رئيس بلدية يقدم استقالته من منصبه في الجهة بعد ان كان رئيس بلدية البئر الاحمر قد استقال في الشهر الماضي من رئاسة المجلس البلدي في حين قدّم اكثر من عضو في المجلس البلدي بغمراسن استقالته وآخرهم مسعود الرباع الذي استقال على خلفية المجسّم الذي وضعته البلدية في مقترق قصر الحدادة قرماسة، وقرّر بالمجلس البلدي بعد احتجاج الأهالي والمجتمع المدني مساء يوم الأحد قبل الماضي.
وبعد المداولة في هذا الشان أقرّ المجلس البلدي الحاضرين بالاجماع قبول طلب استقالة علي عامر من رئاسة المجلس وعضويته واتمام الاجراءات القانونية اللازمة مع السلط المعنية وفق ما جاء في محضر هذه الجلسة الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لبلدية ذهيبة على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك".
وتعود استقالة رئيس بلدية ذهيبة إلى أسباب خاصة حسب ما افاد بذلك مقرّبون منه لمراسل (وات) في الجهة، ويذكر أن علي عامر قد ترأّس قائمة النهضة في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر الماي 2018 .
ويكون علي عامر ثان رئيس بلدية يقدم استقالته من منصبه في الجهة بعد ان كان رئيس بلدية البئر الاحمر قد استقال في الشهر الماضي من رئاسة المجلس البلدي في حين قدّم اكثر من عضو في المجلس البلدي بغمراسن استقالته وآخرهم مسعود الرباع الذي استقال على خلفية المجسّم الذي وضعته البلدية في مقترق قصر الحدادة قرماسة، وقرّر بالمجلس البلدي بعد احتجاج الأهالي والمجتمع المدني مساء يوم الأحد قبل الماضي.
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Par:Momolecool (Belgium )
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