''مسار الفرنكفونية'' برنامج يبث يوم الخميس من 18 بلدا من بينها تونس

Mercredi 25 Septembre 2019
وات - "مسار الفرنكفونية" برنامج تنظمه قناة "تي في 5 موند" ويستغرق 20 ساعة من البث المباشر ستنقله قنوات من 18 بلدا من بينها تونس .
هذا البرنامج سينطلق فجر الخميس من مدينة نوميا بكاليدونيا الجديدة وينتقل البث من بلد إلى آخر مرورا بتونس حيث تبثه القناة الوطنية الأولى ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس وذلك بموجب اتفاقية بين "تي في 5 موند" ومؤسسة التلفزة التونسية.
وسيتولى إدارة الحوار في كل بلد صحفي من القناة الفرنسية المذكورة وصحفي من مؤسسة إعلامية محلية شريكة في التنظيم، ويدير ساعة بث البرنامج في تونس كل من الصحفي الفرنسي غزافيي لامبغاشت والصحفية التونسية آمال الشاهد.
ويتمحور اللقاء في تونس حول أربعة محاور هي المعرفة والثقافة والديمقراطية والفرنكفونية، وستستضيف الوطنية الأولى بالمناسبة كلا من درة غربال المديرة العامة لمدينة العلوم، ونائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وألفة بلحسين الصحفية المهتمة بمسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وفريد مميش ممثل تونس لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية والمغنية والممثلة الفنانة التونسية غالية بن علي.
وستكون تونس المحطة الخامسة عشرة من مجموع 18 بلدا يستضيف برنامج "مسار الفرنكفونية" حيث ينطلق من نوميا ليجوب بانكوك وباريس وبكين وايريفان (ارمينيا) وأثينا وباماكو وداكار وبورتونوفو (البينين) وبروكسال وكيغالي (روندا) وياوندي والدار البيضاء والقاهرة وتونس ولوزان و"فور دو فرانس" (المارتينيك) ومونريال قبل العودة مجددا إلى باريس فجر يوم 27 سبتمبر.
ووفق ما جاء في ورقة إعلامية تمثل كل واحدة من هذه المحطات مناسبة لتسليط الضوء على أهم انشطة المنظمة الدولية للفرنكفونية في ذلك البلد في مجال التربية وتعليم اللغة الفرنسية.
وجدير بالذكر أن تونس ستستضيف سنة 2020 القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية.
هذا البرنامج سينطلق فجر الخميس من مدينة نوميا بكاليدونيا الجديدة وينتقل البث من بلد إلى آخر مرورا بتونس حيث تبثه القناة الوطنية الأولى ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس وذلك بموجب اتفاقية بين "تي في 5 موند" ومؤسسة التلفزة التونسية.
وسيتولى إدارة الحوار في كل بلد صحفي من القناة الفرنسية المذكورة وصحفي من مؤسسة إعلامية محلية شريكة في التنظيم، ويدير ساعة بث البرنامج في تونس كل من الصحفي الفرنسي غزافيي لامبغاشت والصحفية التونسية آمال الشاهد.
ويتمحور اللقاء في تونس حول أربعة محاور هي المعرفة والثقافة والديمقراطية والفرنكفونية، وستستضيف الوطنية الأولى بالمناسبة كلا من درة غربال المديرة العامة لمدينة العلوم، ونائلة شعبان عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وألفة بلحسين الصحفية المهتمة بمسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وفريد مميش ممثل تونس لدى المنظمة الدولية للفرنكفونية والمغنية والممثلة الفنانة التونسية غالية بن علي.
وستكون تونس المحطة الخامسة عشرة من مجموع 18 بلدا يستضيف برنامج "مسار الفرنكفونية" حيث ينطلق من نوميا ليجوب بانكوك وباريس وبكين وايريفان (ارمينيا) وأثينا وباماكو وداكار وبورتونوفو (البينين) وبروكسال وكيغالي (روندا) وياوندي والدار البيضاء والقاهرة وتونس ولوزان و"فور دو فرانس" (المارتينيك) ومونريال قبل العودة مجددا إلى باريس فجر يوم 27 سبتمبر.
ووفق ما جاء في ورقة إعلامية تمثل كل واحدة من هذه المحطات مناسبة لتسليط الضوء على أهم انشطة المنظمة الدولية للفرنكفونية في ذلك البلد في مجال التربية وتعليم اللغة الفرنسية.
وجدير بالذكر أن تونس ستستضيف سنة 2020 القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية.
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Par:karimyousef (France )
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