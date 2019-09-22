تشريعية 2019 - منوبة: حركية دعائية إنتخابية ملحوظة في نهاية الأسبوع

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- تضاعف نسق الأنشطة الحزبية أمس السبت واليوم الأحد بالدائرة الإنتخابية منوبة، ليبلغ عددها 73 نشاطا حزبيا متنوعا راوحت بين توزيع المطويات والبيانات الحزبية والخيمات الدعائية والفقرات التنشيطية والجولات الميدانية.هذا الإرتفاع المتسارع في وتيرة الحملة الإنتخابية وخاصة اليوم الأحد بتسجيل 45 نشاطا في مختلف معتمديات منوبة وخاصة الأسواق الأسبوعية ببرج العامري والمرناقية والجديدة وشباو بوادي الليل، أدخل حركية ملحوظة على مختلف المناطق.ففي المرناقية وفي خيمة حزبية على الطريق الرئيسي (مدخل السوق الأسبوعي)، قدّمت قائمة "حزب الرحمة"، برنامجها الإنتخابي وتعهداتها تجاه أهالي منوبة، من خلال فقرات تنشيطية وتوزيع المطويات.وقد دخل أعضاء القائمة المترشحة وعلى رأسها الشاب معاذ بن ضياف (29 سنة) في حلقات حوار مباشرة مع المواطنين الذين تساءلوا عن أهداف الحزب ومواقفه تجاه الوضع السياسي وارتفاع المقدرة المعيشية.رئيس القائمة استعرض أهداف "قائمة الرحمة" ومن أولوياتها "محاربة الفساد بأنواعه في كل المجالات وخاصة في المستشفيات العمومية وتأميم الثروات الطبيعية واستعادة هيبة الدولة، اقتناعا بأن سيادة وكرامة المواطن من سيادة الدولة، مع محاربة الجريمة وإصلاح الإدارة التونسية وتطوير القطاع الفلاحي".وفي السوق ذاتها واصلت قائمة حركة النهضة، أنشطتها الإنتخابية بنصب خيمة والقيام بجولة، سيرا على الأقدام، للقاء المواطنين بحضور رئيس القائمة، عماد الخميري.كما وزّعت قائمة "حزب آفاق" مطويات على المواطنين وأجاب المترشحون على استفساراتهم حول البرنامج والأهداف وتوجهات الحزب واسترايجيته السياسية والإقتصادية والإجتماعية وسائل الدعاية ذاتها عتمدتها قائمة "أمل وعمل"، الإئتلافية، لكن مع أولوية فتح حوارات مع المواطنين، حول برنامج القائمة، مع التحسيس بأهمية التصويت يوم 6 اكتوبر 2019، "لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب من بين الأقدر على تبليغ أصواتهم، فضلا عن توضيح دور النائب في البرلمان والتعهد بتفعيل دوره الرقابي ورفع درجة مساءلة الحكومة ومتابعة كل الملفات التي تصله من المواطنين"، حسب تصريح رئيسة القائمة، هاجر شبّاح (32 سنة) لمكتب (وات) بمنوبة.وأضافت أن "هذه القائمة الشبابية بامتياز، حرصت على تمثيلية جميع المعتمديات، تحت شعار "على خاطر منوبة تستحق ما خير" وقامت قبل تقدّم القائمة للإنتخابات التشريعية، بالإقتراع واختيار أعضاء القائمة، ثم واصلت بعد الترشح مبادراتها الديمقراطية، بإمضاء تصريح على الشرف بعدم السياحة الحزبية والتخلي عن الحصانة وضرورة الرجوع النهائي لتونس بالنسبة إلى المترشحين على الدوائر الأجنبية".وانتظمت بقية الأنشطة على السوق الأسبوعي بشباو بوادي الليل أين انتصبت مجموعة خيام حزبية للقائمة المستقلة "غدوة خير" و"ائتلاف الكرامة"، ثم بسوق الجديدة، أين قدّمت القائمتان المستقلتان "غدوة خير" و"وقيتنا" برنامجيهما، فيما توزّعت بقية الأنشطة بين قائمات "هلموا لتونس"، برئاسة عضو البرلمان هدى تقية التي جالت أغلب المعتمديات مع أعضاء القائمة في لقاءات تواصلية مع الناخبين وتوزيع المطويات، إلى جانب قائمتي "صوتكم أمانة" التي عرفت ببرنامجها في طبربة وقائمة اتحاد القوى الشعبية التي وزعت مطوياتها وعرّفت بأعضائها وبرنامجها في دوار هيشر.يُذكر أن المشهد الإنتخابي سجّل غيابا تاما لعدد من الأحزاب، سواء بإماكن التعليق المخصصة لوضع الملصقات والبيانات أو في الميدان، فيما بذلت عديد القائمات المستقلة، رغم الصعوبات المادية، مجهودا للتعريف بأعضائها وبرامجها الإنتخابية.