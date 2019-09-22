تشريعية2019-سيدي بوزيد: برامج متنوعة للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية

Dimanche 22 Septembre 2019



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- تميزت برامج القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بوزيد بتنوعها، حيث مست مختلف القطاعات والمجالات منها الفلاحي والتنموي والخدماتي والثقافي والشبابي، واستغل ممثلو القائمات المترشحة انتظام الاسواق الاسبوعية والتجمعات السكانية بالأرياف وايضا الاماكن العمومية على غرار المقاهي للاحتكاك بالمواطنين وتعريفهم ببرامجهم الانتخابية.وقد تواجد ممثلو القائمة المستقلة "معا من اجل سيدي بوزيد" بالسوق الاسبوعية بمدينة السوق الجديد لتوزيع برنامجهم الانتخابي والتعريف به حيث ذكر محمد علي برقوقي رئيس القائمة انه يواصل منذ انطلاق الحملة عملية الاتصال المباشر بالمواطنين وحثهم على انتخابه والتعريف ببرنامجه الانتخابي الذي يتكون من 14 نقطة تشمل مختلف المجالات.ومن بين هذه النقاط التى قدمها برقوقي، العمل على تركيز المجلس الاعلى للجماعات المحلية، وبعث مركب جامعي صحي يتكون من مستشفى جامعي وكلية طب، واحداث شركة جهوية للنقل ودعم اسطولها وتطوير الفلاحة البيولوجية والمناطق السقوية، وتفعيل مشروع سوق الانتاج الكبرى وتركيز ادارات جهوية للبنوك وتحسين وضعية المراة الريفية وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الدولية والاهتمام بالشأن الشبابي والثقافي والرياضي ومراجعة المنظومة التربوية.وقامت القائمة المستقلة "الاقلاع نحو الافضل" بدورها بحملة للتعريف ببرنامجها الانتخابي بمدينة السوق الجديد، حيث اشار ضو فالحي رئيس القائمة ان برنامجه يهدف الى تنظيم وتدعيم النظام الديموقراطي، واعادة النظر في الدستور الحالي، بالإضافة الى العمل على ارساء نمط اقتصادي جديد يتماشى مع الوضع الحالي للبلاد وبعث مناطق جديدة للتبادل الحر وتطوير البنية التحتية في مختلف الجهات لتحقيق التنمية الشاملة واعادة توزيع الثروات قصد التقليص من الفوارق الاجتماعية وتعميم منظومة التغطية الاجتماعية على كل الفئات وتشغيل الشباب واعتماد الطاقة المتجددة والبديلة والحد من التلوث الصناعي.وبين محمد علي كداشي رئيس القائمة "المستقلة صوت الجهة" ان برنامجه يضم عدة نقاط تتعلق بالجوانب الصحية والفلاحية والاجتماعية والبنية التحتية وايضا المجال السياسي والاقتصادي، وقال انه يعد ناخبيه بالصدق والالتزام بكل وعودة ومحاولة اخذ حق الجهة في التنمية وتذليل كل العراقيل المتصلة بالتفاوت الاقتصادي وارتفاع ظاهرة البطالة والحد من معاناة المراة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي.من جهته، اشار فيصل كدوسي رئيس القائمة المستقلة "الجيل الجديد" الى ان برنامجه الانتخابي يهدف الى العمل على تكوين مكتب تشغيل رقمي عالمي لفائدة شباب الجهة المعطل بالتعاون مع ابناء الجهة في المهجر وبعض المنظمات العالمية وسن مشروع قانون ينظر في اعادة توزيع مادة السداري والشعير بشكل عادل بعيدا عن المضاربة والاحتكار وتفعيل قانون دعم صغار الفلاحين وحل اشكالية الماء الصالح للشراب وايجاد حلول لنقص الماء الزراعي ومقاومة تشتت الملكية وتوفير محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقريب الخدمات من الفئات الهشة والضعيفة وتحسين البنية التحتية الرياضية ومراقبة سير تنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة.وبين كمال يوسفي رئيس القائمة المستقلة "حق موطني" انه وقع اعداد برنامجه الانتخابي انطلاقا من خصوصيّات ولاية سيدي بوزيد وبعد معاينة مختلف المشاكل التي تعيق مسيرة التنمية بها حيث سيتم العمل على حل مشكل مياه الريّ والمسالك الفلاحيّة وتسويق المنتوجات وإٍرساء صناعات تحويليّة توفّر مواطن شغل تقلص من ارتفاع نسبة البطالة، الى جانب تحسين قطاع الخدمات وتركيز مكاتب محلّيّة للإدارات الجهويّة لتقريب الخدمات من المواطن وتوفير الماء الصالح للشراب والكهرباء والصحّة والرقيّ بجودة الحياة.