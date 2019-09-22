تشريعية 2019 - بن عروس: تأميم الثروات وإقامة العدل وتخصيص منحة للبحث عن عمل ابرز نقاط البرنامج الانتخابي لقائمة ''تيار المحبة''

Dimanche 22 Septembre 2019
وات - من بين ابرز النقاط التي يرتكز عليها البرنامج الانتخابي لقائمة حزب "تيار المحبة" المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس، تأميم الثروات الوطنية وإقامة العدل وتخصيص منحة ب200 دينار للباحثين عن العمل مقابل انجاز يومي عمل لفائدة المصلحة العامة، وفق ما افاد به رئيس القائمة الهادي اللافي ل(وات).
واضاف اللافي ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن تمكين غير الحاصلين على بطاقة علاج من بطاقة تمكنهم من التداوي والعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية، واشار الى ان هذه النقاط "أساسية"، في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يتقدم بقائمات انتخابية في عديد الدوائر.
وبين اللافي ان المطالب الأساسية التي تركز عليها القائمة في جهة بن عروس، هي تحسين البنية التحتية بعديد المناطق وحماية مدن من الفيضانات، وتطوير المرافق الصحية، وتطوير النشاط الفلاحي ومنحه الأولوية في البرامج الاستثمارية، وفتح الرواق عدد 6 بسوق الجملة بما يمكّن من توفير موارد إضافية تضاف الى خزينة السوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، ووضع حد لمعضلة التلوث البحري بالشريط الساحلي.
واضاف اللافي ان البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن تمكين غير الحاصلين على بطاقة علاج من بطاقة تمكنهم من التداوي والعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية، واشار الى ان هذه النقاط "أساسية"، في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يتقدم بقائمات انتخابية في عديد الدوائر.
وبين اللافي ان المطالب الأساسية التي تركز عليها القائمة في جهة بن عروس، هي تحسين البنية التحتية بعديد المناطق وحماية مدن من الفيضانات، وتطوير المرافق الصحية، وتطوير النشاط الفلاحي ومنحه الأولوية في البرامج الاستثمارية، وفتح الرواق عدد 6 بسوق الجملة بما يمكّن من توفير موارد إضافية تضاف الى خزينة السوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، ووضع حد لمعضلة التلوث البحري بالشريط الساحلي.
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