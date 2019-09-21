الرابطة 1 : اختيار محمد الديناري رئيسا جديدا لنجم المتلوي

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- تم مساء امس الجمعة اختيار محمد الديناري رئيسا جديدا لفريق نجم المتلوي الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .وبعد تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للفريق في عدة مناسبات تم امس بالمقر الاجتماعي للنادي في المتلوي وعلى اثر تلاوة التقريرين الأدبي والمالي تزكية القائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات برئاسة محمد الديناري امين المال السابق للجمعية .كما تم بالمناسبة تعيين طارق الابراهمي في خطة نائب رئيس على أن يتم لاحقا الإعلان الرسمي عن بقية تركيبة الهيئة المديرة الجديدة .ويحتل نجم المتلوي المركز الأخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم من دون رصيد اثر هزيمته في الجولتين الاولى والثانية على التوالي امام اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي بنتيجة هدف دون رد .