تونس تستعد لتنظيم الصالون الدولي للفلاحة ''سياماب'' من 24 الى 29 سبتمبر 2019 وسط توقعات بوفود زهاء 250 الف زائر

Jeudi 19 Septembre 2019



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- كشف مسؤولون عن تنظيم الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب " الذي سينعقد من 24 إلى 29 سبتمبر 2019 بمعرض الكرم ،عن مشاركة 550 عارضا في ظل منح تخفيضات على تذاكر النقل الجوي والبحري لزيارة التظاهرة من تونس الخارج.وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ، الخميس ، للصحفيين ، ان 36 دولة ستشارك في "سياماب 2019 " الذي ينعقد تحت شعار " الفلاحة هي الحل "، مستفيدة من مساحة عرض جملية تفوق 25 ألف متر مربع وتوقعات بوفود 250 الف زائر.وأضاف الزار ، خلال ندوة صحفية حضرها مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة القطري مسعود جار الله المري ، الذي ستحل بلاده صيفه شرف على التظاهرة الى جانب بوركينا فاسو ، ان الدورة 14 لمعرض " سياماب " ستشهد عرض أحدث الآلات والتقنيات في مجال الفلاحة الى جانب تشكيلات من البذور الممتازة والمشاتل.وعرف " سياماب 2019 " الذي سيشهد إقامة المسابقة الدولية للقفز على الحواجز للخيول داخل القاعة ومسابقة خاصة بالحيوانات الأليفة، تطوير الفضاء المخصص للفلاحة الرقمية لتبلغ 400 متر مربع وتوسيع المشاركة في المسابقة الوطنية "للفلاحة الذكية".وسيسجل المعرض حضور شركة عالمية مختصة تابعة لمجموعة " ناس " لإدارة وتطوير المشاريع العقارية وذلك بفضاء دولة قطر للتواصل مع مهندسين زراعيين حديثي التخرج قصد انتدابهم للعمل صلب شركات عالمية.واختارت لجنة التنظيم ، في اطار تكريس البعد الدولي للتظاهرة ، قطر وبوركينافاسو للحضور كضيفتي شرف في اطار دعم التعاون التونسي الآسيوي والتعاون التونسي الإفريقي.وأكد مديرادارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة بقطر مسعود جار الله المري، أن المعرض يشكل فرصة للاطلاع على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية.وأضاف المري ان تونس من البلدان التي من الممكن الاستيراد منها لعدة امتيازات تتعلق بالمنتج والسعر لكن هناك إشكالية النقل وهناك تباحث لتذليل الصعوبات" .وبين المري ان الجناج القطري الذي يمتد على مساحة 700 متر مربع سيشكل فرصة لإبراز استعدادات دولة قطر لتظاهرة كأس العالم قطر 2022.وتشارك في تظاهرة " سياماب 2019 " الى جانب قطر وبوركينا فاسو ، شركات روسية وجزائرية وليبية ومغربية تعطي مختلف المجالات الفلاحية.وأكدت رئيسة لجنة تنظيم "سياماب 2019 " إيناس بالسعد نقارة، وجود نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفضاءات للمراة الفلاحة، وللصيد البحري والتربية المائية وهياكل الدعم والمساندة والبحث العلمي و ترشيد استغلال المياه والفلاحة الذكية والفلاحة البيولوجية.وأعلنت لجنة تنظيم التظاهرة عن التخفيض في سعر تذاكر السفر بنسبة 25 بالمائة على متن الخطوط التونسية (عارضين وزوار) ورفع وزن الحمولة الاضافية الى 23 كلغ وكذلك منح الشركة التونسية للملاحة ، من جانبها، تخفيضا في تذاكرها بنسبة 50 بالمائة للمشاركين والزوار.ويتفاوض منظمو التظاهرة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية لاقرار تخفيض بنحو 30 بالمائة على تذاكر السفر للخطوط البعيدة على غرار الدورة السابقة كما تم تخصيص حافلة من قبل الشركة الوطنية للنقل بين المدن لنقل زوار المعرض من محطة ثامر الى معرض الكرم.