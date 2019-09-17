أريانة: قيس سعيّد يحتل طليعة أصوات الناخبين في سكرة وروّاد

Mardi 17 Septembre 2019
وات - حقّق المترشح المستقل قيس سعيّد الفوز بمعتمدية سكرة بالدائرة الانتخابية أريانة، بحصوله على أغلبية أصوات الناخبين بـ5294 صوتا، يليه عبد الكريم الزبيدي بـ4799 صوتا وعبد الفتاح مورو بـ4219 صوتا ونبيل القروي بـ4122 صوتا، فيما تحصل يوسف الشاهد على 3989 صوتا ولطفي المرايحي على 2905 أصوات.
هذا وبلغ عدد الناخبين بسكرة 35145 ناخبا من جملة 59723 مرسما بالسجل الانتخابي، فيما بلغ عدد الاوراق الملغاة 452 ورقة وعدد الاوراق البيضاء 184 ورقة، أما عدد الاصوات المصرح بها فقدر بـ34510 أصوات.
وفي معتمدية رواد، تحصل قيس سعيّد أيضا على أغلبية أصوات الناخبين، والذي بلغ 4717 صوتا، يليه عبد الفتاح مورو بـ4563 صوتا، ثم عبد الكريم الزبيدي بـ3716 صوتا، ونبيل القروي بـ314 صوتا، ثم يوسف الشاهد بـ2906 صوتا فالمترشح لطفي المرايحي بـ2550 صوتا.
وقد بلغ عدد الناخبين برواد، 35146 ناخبا من جملة 59723 مرسما بالسجل الانتخابي.
فيما بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 452 ورقة وعدد أوراق التصويت البيضاء، 184.
وبالنسبة لعدد الأصوات المصرح بها، فقد بلغ 30389 صوتا.
هذا وبلغ عدد الناخبين بسكرة 35145 ناخبا من جملة 59723 مرسما بالسجل الانتخابي، فيما بلغ عدد الاوراق الملغاة 452 ورقة وعدد الاوراق البيضاء 184 ورقة، أما عدد الاصوات المصرح بها فقدر بـ34510 أصوات.
وفي معتمدية رواد، تحصل قيس سعيّد أيضا على أغلبية أصوات الناخبين، والذي بلغ 4717 صوتا، يليه عبد الفتاح مورو بـ4563 صوتا، ثم عبد الكريم الزبيدي بـ3716 صوتا، ونبيل القروي بـ314 صوتا، ثم يوسف الشاهد بـ2906 صوتا فالمترشح لطفي المرايحي بـ2550 صوتا.
وقد بلغ عدد الناخبين برواد، 35146 ناخبا من جملة 59723 مرسما بالسجل الانتخابي.
فيما بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 452 ورقة وعدد أوراق التصويت البيضاء، 184.
وبالنسبة لعدد الأصوات المصرح بها، فقد بلغ 30389 صوتا.
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Par:abouhamza (Tunisia )
Sur: عبير موسي تنسب قيس سعيّد للقوى المتطرّفة والظلامية وتعتبر نتائج الانتخابات فضيحة وصدمة