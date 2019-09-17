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الشاهد يفتتح السنة الدراسية بالمدرسة الابتدائية الجديدة الحديثة بولاية منوبة

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
وات - افتتح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صبيحة الثلاثاء بمنوبة، السنة الدراسية الجديدية، وذلك خلال مواكبته عودة تلامذة المدرسة الابتدائية الجديدة الحديثة بولاية منوبة.
وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان تونس تعيش حدثا مهما اليوم بعودة مليونين و147 ألف تلميذ و155 الف مربي إلى مقاعد الدراسة وذلك 6104 مؤسسة تربوية في ظروف طيبة. وأضاف ان السنة الدراسية الجديدة شهدت ارتفاع في عدد التلاميذ ب56 الف تلميذ مما ساهم في اكتظاظ نسبي داخل القاعات.
واشار الى اتخاذ كل التدابير اللازمة في لانجاح السنة الدراسية، التي تاخر انطلاقها عن موعدها المعتاد بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مشددا على تظافر الجهود لضمان جاهزية الفضاءات التربوية.


وأشار الى ان الموسم التربوي الجديد شهد ايضا ترفيعا مهما في منحة العودة المدرسية لفائدة المدرسين وان المجهودات متواصلة لمراجعة التنظيمات التعليمية والبرامج لإضفاء نجاعة على المنظومة التعليمية والتربوية في بلادنا.

وقد اطلع رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوزير التربية حاتم بن سالم ووالية منوبة رجاء الطرابلسي، على قاعة الاعلامية بالمدرسة التي تم تجهيزها ب10 حواسيب جديدة كما التقى التلاميذ والإطار التربوي.

واطلع كذلك على فضاءات المدرسة التي يعود تاريخ تاسيسها الى 1895 واغلقت ابوابها في سنة 1940 اثر احداث الحرب العالمية الثانية واعيد افتتاحها خلال السنة الدراسية 1943/1944 ومن المتوقع ان تستقبل خلال السنة الدارسية الجديدة 828 تلميذا وبنسبة كثافة في الفصول بين 25 و39 تلميذ بالقسم الواحد.


  
  
     
  
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