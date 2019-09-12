قيس سعيد في سوسة: ''حملتي الانتخابية قائمة كليا على عمل تطوعي لمجموعة هامة من الشباب المؤمن بفكرتي وببرنامجي الانتخابي''

Jeudi 12 Septembre 2019



وات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد، في تصريح إعلامي، اليوم الخميس، خلال اتصاله المباشر بالناخبين والناخبات وبعدد من أنصاره بمدينة سوسة، أن حملته الانتخابية قائمة كليا على عمل تطوعي لمجموعة هامة من الشباب المؤمن بفكرته وببرنامجه الانتخابي وأضاف سعيد، "ان تونس التي دخلت مرحلة تاريخية جديدة لم يعد بالإمكان إدارتها بالطرق التقليدية المعهودة"، بحسب رأيه، مشيرا الى الهوة العميقة بين النخبة السياسية والشباب.وبيّن أنه يحمل في برنامجه الانتخابي رؤية جديدة للحكم والتنمية من شأنها إعادة الاعتبار للمواطن والجهة كفاعلين أساسيين للمشاركة في إدارة الشأن العام.وقال أنه لا يبيع الأوهام باعتبار أن برنامجه الانتخابي فعّال وقابل للتحقّق على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا البرنامج والذي وضع تحت شعار "الشعب يريد"، يتضمن بالخصوص إعادة بناء النظام السياسي والاداري لينطلق من المحلي الى المركزي، الى جانب إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والمحافظة على المرافق العمومية وتوفير الصحة للجميع وتعميم تغطية الضمان الاجتماعي.يذكر أن زيارة المرشح للانتخابات الرئاسية الى ولاية سوسة، شملت كذلك لقاءات مباشرة بالمواطنين في النفيضة وسيدي بوعلي والقلعة الكبرى وسوسة سيدي عبد الحميد وسوسة الرياض ومساكن.