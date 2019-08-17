وفاة طبيعية لحاج تونسي أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين

Samedi 17 Août 2019
وات - أعلنت بعثة شؤون حجاج تونس، عن وفاة طبيعية لحاج تونسي، اليوم السبت، وهو أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين ويبلغ من العمر 86 سنة.
وأضافت البعثة في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، أن "المغفور له كان مصحوبا بزوجته".
يُذكر أن بعثة شؤون حُجّاج تونس، كانت أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن وفاة حاجين إثنين، أحدهما أصيل ولاية نابل ويبلغ من العمر 72 سنة والثاني من مواليد سنة 1943 وهو أصيل ولاية نابل أيضا.
وأضافت البعثة في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، أن "المغفور له كان مصحوبا بزوجته".
يُذكر أن بعثة شؤون حُجّاج تونس، كانت أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن وفاة حاجين إثنين، أحدهما أصيل ولاية نابل ويبلغ من العمر 72 سنة والثاني من مواليد سنة 1943 وهو أصيل ولاية نابل أيضا.
En continu
- 06:50 فضيحة الــ101 سؤال !!!
- Hier 20:17 هؤلاء الأمراء يريدون التحكم في تونس!!!!!
- Hier 18:36 ''توننداكس'' يتراجع بـ3ر0% في اقفال الاسبوع
- Hier 17:12 ميناء رادس وصول اول عربات القطار RFR
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:11
|16:08
|12:30
|05:38
|04:03
|
28°
|28°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|28°-23
|37°-24
|36°-24
|37°-24
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 183) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 033) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 989) كلات بعضها ..
( 66 780) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 443) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 694) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 092) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 626) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 795) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 085) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 891) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 054) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 429) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 287) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 44 244) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 922) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 43 746) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 285) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 273) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 069) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: جوهر بن مبارك يعلّق على برنامج الزبيدي الانتخابي: خمس نقاط لتكرار وعود الفشل