وفاة طبيعية لحاج تونسي أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين

Samedi 17 Août 2019



وات

- أعلنت بعثة شؤون حجاج تونس، عن وفاة طبيعية لحاج تونسي، اليوم السبت، وهو أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين ويبلغ من العمر 86 سنة.وأضافت البعثة في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، أن "المغفور له كان مصحوبا بزوجته".يُذكر أن بعثة شؤون حُجّاج تونس، كانت أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن وفاة حاجين إثنين، أحدهما أصيل ولاية نابل ويبلغ من العمر 72 سنة والثاني من مواليد سنة 1943 وهو أصيل ولاية نابل أيضا.