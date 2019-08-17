Radio Babnet Tunisie On Air:   

وفاة طبيعية لحاج تونسي أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
وات - أعلنت بعثة شؤون حجاج تونس، عن وفاة طبيعية لحاج تونسي، اليوم السبت، وهو أصيل معتمدية جربة من ولاية مدنين ويبلغ من العمر 86 سنة.
وأضافت البعثة في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، أن "المغفور له كان مصحوبا بزوجته".

يُذكر أن بعثة شؤون حُجّاج تونس، كانت أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن وفاة حاجين إثنين، أحدهما أصيل ولاية نابل ويبلغ من العمر 72 سنة والثاني من مواليد سنة 1943 وهو أصيل ولاية نابل أيضا.


  
  
     
  
cadre-d10827b7ae16b1ce2f878213b33ebf2b-2019-08-17 18:31:18






0 de 0 commentaires pour l'article 187544



Présidentielles 2019
En continu

السبت 17 أوت 2019 | 16 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:11 16:08 12:30 05:38 04:03
28°
 28° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-2337°-2436°-2437°-2435°-23
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566067895|187544 294|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires