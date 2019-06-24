التمديد في برنامج التحسين المستمر للانتاجية والجودة ''كايزان'' الى سنة 2020

Lundi 24 Juin 2019



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- امضت، الاثنين، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" اتفاقية التمديد في برنامج التحسين المستمر للانتاجية والجودة "كايزان" بسنة، لينتهي في سنة 2020 .وتولى التوقيع على الاتفاقية كل من الممثل المقيم للجيكا"، ايغوزا توششيفومي، ووزير الصناعة، سليم الفرياني، وذلك على هامش أشغال الندوة السنوية "مايزان افريقيا" التي تحتضنها تونس من 24 الى 26 جوان 2019 بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" والشريك الجديد لدفع التنمية في إفريقيا "نيباد" بالتعاون مع وحدة التصرف في برنامج الجودة التابعة لوزارة الصناعة.وقد أطلق برنامج "كايزان" سنة 2006 بالتعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصناعة وهو حاليا في مرحلته الثانية التي استهدف 72 مؤسسة ناشطة في مجالات الكهرباء والميكانيك والكيمياء والنسيج والملابس، لتتمكن بفضل المساندة الفنية من تحسين انتاجيتها لتصل الى 60 بالمائة، وفق ما افاد به مدير عام وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة، زهير مخلوفي.وتنص الاتفاقية على أربعة محاور تتعلق بتطوير المهارات في المراكز الفنية والمساهمة في تنمية مهارات القطاع الخاص (الشركات والاستشاريين) وتعميم مفهوم التحسين المستمر للانتاجية على المستوى الإقليمي وتاسيس اطار تنظيمي لإصدار شهادات للكفاءات التونسية التي اكتسبت معارف في هذا الخصوص اضافة الى ضبط اطار قانوني لمنح جائزة وطنية قصد تشجيع الشركات على دمج هذا المفهوم (كايزان) في عملها.و"كايزان" ، كلمة يابانية تعني "التحسين المستمر"، هي عبارة على جملة من الاجراءات التحسينية بتكلفة مناسبة بهدف تحسين إنتاجية وجودة المنتجات وكذلك ظروف العمل بما يمكن من جعل العمل اكثر سهولة.واستفاد بهذا البرنامج الى حد الان ما يقارب 54 مكونا و 23 أستاذًا مساعدا جامعيا و 150طالبا وأكثر من 200 شركة و 650 فاعلا اقتصاديا.واكد الممثل المقيم للجيكا"، ايغوزا توششيفومي، ان تمديد هذا الاتفاق "يهدف الى تعميم هذه المقاربة على كامل البلاد وعلى المستوى الإقليمي لا سيما وان تونس تعتبر رائدة في مقاربة "كايزن" على المستوى الأفريقي " ملاحظا ان تونس على غرار اليابان لا تتوفر على موارد طبيعية لذلك يجب عليها الاعتماد على الكفاءات ".واضاف ان اليابان بصدد دراسة عدد من المشاريع مع الحكومة التونسية لاسيما في ما يتعلق بالحماية من الفيضانات وفي مجال الكهرباء... ومن جانبه ، اكد وزير الصناعة، سليم الفرياني، لدى افتتاحه اشغال الندوة، اهمية تبادل التجربة التونسية والممارسات الجيدة لمقاربة "كايزان" مع الدول الأفريقية المشاركة في هذا المؤتمر.وسيتم بمناسبة الندوة، الهادفة الى الترويج لمفهوم" كايزان " ونشره في إفريقيا من خلال تبادل الخبرات الناجحة في مختلف بلدان افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، منح جوائزللمؤسسات التي حققت أفضل أداء من حيث الجودة والإنتاجية بفضل "كايزن".