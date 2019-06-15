تعيين نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي

Samedi 15 Juin 2019
وات - صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، أمر رئاسيّ مؤرّخ في 12 جوان الجاري، يقضي بتعيين نبيل عجرود، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مديرا للديوان الرئاسي، وذلك خلفا لسلمى اللومي الرقيق.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قرر تعيين سلمى اللومي الرقيق في خطّة وزيرة مديرة الديوان الرئاسي يوم 1 نوفمبر 2018 ، قبل أن تقدم إستقالتها يوم 14 ماي الماضي، لتلتحق بشق الحمامات لحركة نداء تونس، الذي تولّت فيما بعد رئاسته.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قرر تعيين سلمى اللومي الرقيق في خطّة وزيرة مديرة الديوان الرئاسي يوم 1 نوفمبر 2018 ، قبل أن تقدم إستقالتها يوم 14 ماي الماضي، لتلتحق بشق الحمامات لحركة نداء تونس، الذي تولّت فيما بعد رئاسته.
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