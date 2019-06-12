بنزرت: الميناء الترفيهي ''مارينا بنزرت'' يستقبل 26 يختا أوروبيا

Mercredi 12 Juin 2019
وات - استقبل، اليوم الأربعاء، الميناء الترفيهي "مارينا بنزرت"، 26 يختا ترفيهيا على متنها حوالي 80 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة، في رحلة بحرية انطلقت يوم 10 جوان الجاري، من ميناء "كامارغ" بفرنسا، الذي يعد أكبر ميناء ترفيهي بأروربا، مرورا بمينائي "كورسيكا" و"ساردانيا"، قبل الوصول الى ميناء مارينا بنزرت.
وذكر مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن إدارة الميناء، أعدت للمسافرين برمجة احتفالية طيلة أيام إقامتهم ببنزرت إلى غاية يوم الأحد المقبل 16 جوان، تتضمن زيارات سياحيّة لأبرز معالم المدينة، فضلا عن تنظيم حفل على شرف الوفد، سيقام مساء غد الخميس، بالحوض البحري لميناء مارينا.
وبيّن ذات المصدر، أن زيارة هذه اليخوت الترفيهية والسياحية إلى بنزرت، تندرج في إطار جولة سياحية اطلق عليها منظموها بمنطقة "كامارغ" اسم "جولة طريق الزياتين"، ومن المنتظر أن تغادر اليخوت انطلاقا من يوم الأحد القادم ميناء مارينا بنزرت في اتجاه الموانئ الترفيهية والسياحية بكل من قمرت وياسمين الحمامات ومرسى القنطاوي والمنستير.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن "مارينا بنزرت"، كانت استقبلت حتى شهر ماي من السنة الجارية 2019، ما يناهز الـ600 يخت من مختلف بلدان العالم، أي بزيادة تقدر بـ60 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، لافتا الى عدد اليخوت والسفن الترفيهية الرابضة بحلقات الميناء، يبلغ حوالي 300 يخت وسفينة، بتسجيل زيادة قدرها 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط.
وذكر مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن إدارة الميناء، أعدت للمسافرين برمجة احتفالية طيلة أيام إقامتهم ببنزرت إلى غاية يوم الأحد المقبل 16 جوان، تتضمن زيارات سياحيّة لأبرز معالم المدينة، فضلا عن تنظيم حفل على شرف الوفد، سيقام مساء غد الخميس، بالحوض البحري لميناء مارينا.
وبيّن ذات المصدر، أن زيارة هذه اليخوت الترفيهية والسياحية إلى بنزرت، تندرج في إطار جولة سياحية اطلق عليها منظموها بمنطقة "كامارغ" اسم "جولة طريق الزياتين"، ومن المنتظر أن تغادر اليخوت انطلاقا من يوم الأحد القادم ميناء مارينا بنزرت في اتجاه الموانئ الترفيهية والسياحية بكل من قمرت وياسمين الحمامات ومرسى القنطاوي والمنستير.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن "مارينا بنزرت"، كانت استقبلت حتى شهر ماي من السنة الجارية 2019، ما يناهز الـ600 يخت من مختلف بلدان العالم، أي بزيادة تقدر بـ60 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، لافتا الى عدد اليخوت والسفن الترفيهية الرابضة بحلقات الميناء، يبلغ حوالي 300 يخت وسفينة، بتسجيل زيادة قدرها 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط.
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Par:raisonnable ( )
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