العجز التجاري لتونس يرتفع الى 8106 ملايين دينار خلال الاشهر الخمسة الاولي من سنة 2019

Mardi 11 Juin 2019



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* الاتحاد الاروبي يتربع على قائمة الحرفاء والمزودين

- ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة 2019 (موفي شهر ماي) الى 8106 ملايين دينار مقابل 6642,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018.وفسر المعهد، في نشرية التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر ماي 2019 ، هذا الارتفاع بتطور الصادرات بنسبة 15,1 بالمائة ( 19590,2 مليون دينار) والورادات بنسبة 17,2 بالمائة ( 27696,2 مليون دينار).وسجلت الصادارت التونسية خلال الاشهر الخمسة الاولي من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 27,5 بالمائة لتبلغ 17016,4 مليون دينار في حين ارتفعت الواردات بنسبة 19,2 بالمائة لتبلغ 23640,9 مليون دينار.ويعود العجز التجاري الى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بفعل العجز مع الصين ( 2497,7 مليون دينار) وايطاليا ( 1360,9 مليون دينار) والجزائر ( 1348,3 مليون دينار) وتركيا ( 1156,2 مليون دينار) وروسيا (700 مليون دينار) وسجلت المبادلات التجارية لتونس، في المقابل، فائضا مع فرنسا بقيمة 2095 مليون دينار و ليبيا 577 مليون دينار و المغرب 243,7 مليون دينار * صادرات الفلاحة تتراجع وواردات الطاقة والفسفاط في ارتفاع يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنسبة (15,1 بالمائة )، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019 ، الى جل القطاعات حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 44,2 بالمائة وقطاع الصناعات المكيانكية والكهربائية بنسبة 21,7 بالمائة وقطاع النسيج والجلد بنسبة 14,4 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 13,3 بالمائة .وتراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13,7 بالمائة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون الى 687,3 مليون دينار مقابل 1216,2 مليون دينار وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.وزادت واردات تونس، خلال الاشهر الخمسة الاولي من سنة 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، بنسبة 17,2 بالمائة مدفوعة بارتفاع واردت الطاقة بنسبة 39,9 بالمائة نتيجة الزيادة في منتوجات المواد المكررة من 2205 مليون دينار الى 2621 مليون دينار ومن الغاز الطبيعي من 735,2 مليون دينار الى 1606,5 مليون دينار.وارتفعت واردات تونس كذلك من المواد الأولية والفسفاط بنسبة 34,8 بالمائة والمواد الفلاحية بنسبة 20,4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 20,4 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 9,2 بالمائة.سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي ( 74,3 بالمائة من اجمالي الصادرات التونسية) تطورا ايجابيا بنسبة 10,9 بالمائة وذلك بفضل التطورالمسجل مع المانيا بنسبة 26,9 بالمائة و فرنسا بنسبة 19,5 بالمائة وايطاليا بنسبة 16,2 بالمائة في حين تراجعت مع اسبانيا بنسبة 17,7 بالمائة والبرتغال بنسبة 5,5 بالمائة.وارتفعت الصادرات التونسية ، عربيا، نحو ليبيا بنسبة 7ر54 بالمائة والجزائر بنسبة 17,7 بالمائة والمغرب بنسبة 17,2 بالمائة وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.وبلغت الواردات التونسية من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 52,2 بالمائة من اجمالي الواردات التونسية زهاء 14453,1 مليون دينار وارتفعت وتيرة الورادات من فرنسا بنسبة 10,8 بالمائة وايطاليا بنسبة 17 بالمائة.