تونس - البرتغال : الذكاء الاصطناعي والفضاء ضمن أولويات التعاون الثنائي في البحث العلمي

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - على هامش مشاركته في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء البحث والتجدید والتعلیم العالي لدول حوار 5+5 التي تنعقد اليوم في روما، التقى سليم خلبوس بنظيره البرتغالي مانوال هايتور Manuel Heitor بحضور مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي و سامية الشرفي المديرة العامة للبحث العلمي من الجانب التونسي.
تمحور اللقاء خاصة حول سبل دعم التعاون الثنائي في المجال العلمي . وتقرر العمل على تشبيك هياكل البحث من البلدين والعمل على المجالات ذات الأولويات المشتركة كالذكاء الاصطناعي والاستغلالات السلمية للفضاء والأقمار الاصطناعية.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تعنى بمتابعة تفعيل هذا القرار وتحديد برنامج عمل مشترك.
تمحور اللقاء خاصة حول سبل دعم التعاون الثنائي في المجال العلمي . وتقرر العمل على تشبيك هياكل البحث من البلدين والعمل على المجالات ذات الأولويات المشتركة كالذكاء الاصطناعي والاستغلالات السلمية للفضاء والأقمار الاصطناعية.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تعنى بمتابعة تفعيل هذا القرار وتحديد برنامج عمل مشترك.
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Par:karimyousef (France )
Sur: قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت متسلقا منذ كنت طالبا بكلية الحقوق، توهم الناس بانك ابن الاستاذ بن حليمة .