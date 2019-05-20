رجة أرضية بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة

Lundi 20 Mai 2019
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للصرد الجوي رجة أرضية اليوم الاثنين 20 ماي 2019 على الساعة 12 و40 دفيفة (بالتوقيت المحلي )، وبلغت قوتها 70ر2 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الاولية ب38ر34 درجة خط عرض وبــ36ر8 درجة خط طول ، وذلك بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة.
وقد شعر متساكنو المنطقة بهذه الرجة وفق ما بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
وقد شعر متساكنو المنطقة بهذه الرجة وفق ما بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
En continu
- Hier 22:29 الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها ،،،
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:26
|16:06
|12:23
|05:07
|03:20
|
23°
|22°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-15
|28°-18
|22°-17
|25°-16
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 69 441) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 065) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 034) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 906) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 44 825) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 38 514) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 931) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 570) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 066) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 717) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 674) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 880) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 280) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 034) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 943) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 31 912) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 373) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 248) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 761) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 718) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:NBFRADJ (Tunisia )
Sur:مجموعة '' Archimedes '' من يمولها ولماذا استهدفت النهضة والشاهد ؟