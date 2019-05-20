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رجة أرضية بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للصرد الجوي رجة أرضية اليوم الاثنين 20 ماي 2019 على الساعة 12 و40 دفيفة (بالتوقيت المحلي )، وبلغت قوتها 70ر2 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الاولية ب38ر34 درجة خط عرض وبــ36ر8 درجة خط طول ، وذلك بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة.
وقد شعر متساكنو المنطقة بهذه الرجة وفق ما بلاغ صادر اليوم الاثنين عن المعهد الوطني للرصد الجوي.



  
  
     
  
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