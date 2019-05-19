عدنان بالحاج عمر: نبيل القروي في بالو كيف يعمل الخير أمام عدسات الكاميرا باش يبات في قصر قرطاج

Dimanche 19 Mai 2019



باب نات

- قال المحلل والناشط السياسي عدنان بالحاج عمر الأحد 19 ماي ، إن نتائج سبر الآراء الأخيرة “زلزال” ، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة تراس أو نبيل القروي أو قيس سعيد قادرون على حل مشاكل تونس.وأضاف عدنان بلحاج عمر ، في حوار على راديو ماد أن بروز هذه الشخصيات دليل على أن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها المتعلق بتأطير الشعب التونسي ، مؤكدا أن هذه الأطراف تمثل “السوق الموازية في السياسة".وتابع في تعليق على تدخل نبيل القروي وألفة تراس في الشأن الاجتماعي وتقديم مساعدات اجتماعية للتونسيين ، “كل من يعمل الخير في بالو باش يبات في القصر” .