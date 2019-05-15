إيقاف شخص من أجل ترويج أجهزة الكترونية معدّة للغش في الامتحانات

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم بأن الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة تلقت معلومات مفادها تعمّد شخص الترويج عبر صفحة إلكترونيّة على "فيسبوك" لبيع سماعات صغيرة الحجم المعروفة باسم "الحمصة" تُستغلّ في الغش في الامتحانات مقابل مبالغ ماليّة تتراوح بين 150 و700 دينار.
وتم نصب كمين مُحكم بالتنسيق مع فريق من الإدارة العامّة للمصالح المختصّة وأمكن إلقاء القبض على المظنون فيه (عمره 25 سنة قاطن تونس العاصمة).
وبتفتيشه تمّ العثور لديه على 5 سمّاعات وبتعميق التحرّيات تبيّن أنه يقوم بتصنيع هذه السماعات بمفرده وإدخال تغييرات عليها.
وبالتنقل إلى منزله وتفتيشه بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ العثور على 70 دارة إلكترونيّة صغيرة جدّا لتضخيم الصوت
(Amplificateur De Son) (ثمن القطعة 200 دينار) و20 سماعة هاتف جوال تمّ إدخال تغييرات عليها (ثمن القطعة 350 دينار) و14 سماعة صغيرة الحجم وقبعة شمسيّة عاديّة مجهّزة من الدّاخل بأسلاك وسمّاعات وبطاقة إلكترونيّة (ثمن القطعة 400 دينار) و3 أقلام تحمل ثقوب لتزويدها بسماعات أو كاميرا مراقبة (ثمن القطعة 700 دينار) ولفافة من الأسلاك الكهربائيّة (Bobine) وساعة يدويّة و3 بطاقات (Cartes Bluetooth) تُستعمل لتشغيل السماعات المذكورة كما تمّ حجز مجموعة من الأقراط النسائيّة التي تُثبت بواسطة المغناطيس وجهاز حاسوب وهاتف جوّال.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بمواصلة الأبحاث في شأنه وإحالته على أنظارها.
وتم نصب كمين مُحكم بالتنسيق مع فريق من الإدارة العامّة للمصالح المختصّة وأمكن إلقاء القبض على المظنون فيه (عمره 25 سنة قاطن تونس العاصمة).
وبتفتيشه تمّ العثور لديه على 5 سمّاعات وبتعميق التحرّيات تبيّن أنه يقوم بتصنيع هذه السماعات بمفرده وإدخال تغييرات عليها.
وبالتنقل إلى منزله وتفتيشه بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ العثور على 70 دارة إلكترونيّة صغيرة جدّا لتضخيم الصوت
(Amplificateur De Son) (ثمن القطعة 200 دينار) و20 سماعة هاتف جوال تمّ إدخال تغييرات عليها (ثمن القطعة 350 دينار) و14 سماعة صغيرة الحجم وقبعة شمسيّة عاديّة مجهّزة من الدّاخل بأسلاك وسمّاعات وبطاقة إلكترونيّة (ثمن القطعة 400 دينار) و3 أقلام تحمل ثقوب لتزويدها بسماعات أو كاميرا مراقبة (ثمن القطعة 700 دينار) ولفافة من الأسلاك الكهربائيّة (Bobine) وساعة يدويّة و3 بطاقات (Cartes Bluetooth) تُستعمل لتشغيل السماعات المذكورة كما تمّ حجز مجموعة من الأقراط النسائيّة التي تُثبت بواسطة المغناطيس وجهاز حاسوب وهاتف جوّال.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بمواصلة الأبحاث في شأنه وإحالته على أنظارها.
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