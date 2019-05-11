افتتاح نزل موفمبيك صفاقس كرابع فندق للمجموعة في تونس

Samedi 11 Mai 2019



بلاغ صحفي

- أعلنت مجموعة "موفنبيك " Movenpick العالمية الرائدة في مجال الفندقة هذا الأسبوع دخولها رسميا إلى ولاية صفاقس بعد إمضائها منذ سنة لعقد تصرف في إدارة وتسيير فندق بلاتزا صفاقس والذي أصبح يحمل اسم "موفنبيك صفاقس" وهو رابع فندق لهذه العلامة في تونس.ويوفر النزل لضيوفه مزيج مثالي بين سياحة الأعمال والترفيه من خلال ضمان إقامة تتوفر على كل وسائل الراحة والرفاهية إضافة إلى مطبخ يضم كل الاطباق التونسية والعالمية ويتضمن 88 غرفة بين غرف كبيرة أنيقة وفاخرة بالإضافة إلى 5 أجنحة صغيرة وجناح رئاسي مجهزة بأسرة حجم كبير أو توأم في مساحة مريحة تتراوح مساحتها بين 32 و39 متر مربع ويمكن أن تستوعب الغرف 3 أشخاص بالغين أو شخصين بالغين وطفل واحد وهي مجهزة بالكامل بخدمة الواي فاي المجانية.ويحتوي الفندق على مطعم "مدينة " Medina بشرفة تطل على مدينة صفاقس يقدم قائمات طعام محلية وعالمية تلبي جميع الأذواق اضافة إلى سطح الفندق "The Roof Top" الذي يطل على مناظر رائعة ويشمل على مسبح خارجي ومنتجع صحي مع مجموعة واسعة من العلاجات الطبيعية وقاعة رياضة وحمام و حمام بخاري.وكما يضم قاعة خارجية عصرية لعقد الاجتماعات والمناسبات الخاصة اضافة الى 8 غرف اجتماعات اخرى بطاقة استيعاب تصل إلى 400 شخص مجهزة بأحدث التقنيات المرئية والمسموعة.ويقع الفندق على بعد دقيقتين فقط سيرا على الأقدام من مركز مؤتمرات مدينة صفاقس وعلى بُعد 5 دقائق من وسط المدينة.ومجموعة "موفنبيك" هي مجمع فندقي دولي يشغل أكثر من 16 ألف عامل في مختلف ارجاء العالم وتسجل هذه العلامة حضورها في 24 دولة ب 83 نزل ومنتجعات وسفن للرحلات البحرية وتتميز نزل موفنبيك بخدماتها الراقية التي تستجيب لمختلف الاذواق وتجعل من الحريف في صدارة اهتماماتها.