وزارة الشؤون الاجتماعية: من يبلغ سن التقاعد خلال الفترة من 6 ماي الى 30 جوان 2019 يمكن له ممارسة حق اختيار الترفيع في سن الاحالة على التقاعد

Mardi 07 Mai 2019



بلاغ صحفي

- تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تبعا لصدور القانون المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي ولدخوله حيز النفاذ بداية من يوم 6 ماي 2019 والذي تضمن أحكاما تتعلق بالترفيع الإجباري والاختياري في سن التقاعد .فإنه يمكن للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ 6 ماي 2019 و30 جوان 2019 أن يمارسوا حق اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمـس سنوات وذلك شريطــة تقديـم مطلب كتابي في الغرض إلى المشغل فـي أجل لا يتجاوز 20 يوما بداية من 6 مـــــاي 2019 وفقا للاستمارة المصاحبة.هذا وتعلم الوزارة أن مصالحها تولت إعداد منشور تطبيقي لكافة أحكام هذا القانون سيصدر عن مصالح رئاسة الحكومة لاحقا وسيتم توجيهه إلى كافة الوزارات و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات والمنشآت العمومية وسيتم تنزيله على موقع"الواب" التابع للوزارة وللصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية .