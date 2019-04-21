قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له مساء اليوم الاحد بان محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت رجة ارضية الاحد على الساعة السادسة و36 دقيقة من ساء اليوم وذلك جنوب القطار من ولاية قفصة .وقد بلغت قوة هذه الرجة 3 فاصل 55 درجة على سلم ريشتر .