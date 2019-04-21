المنستير: اختتام الدورة 25 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح

Dimanche 21 Avril 2019
وات - اختتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة 25 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح في دورته 25 بتقديم عرض مسرحي في ساحة الفنون والسلام الواقعة قبالة المركب الثقافي بالمنستير من إنتاج الورشة التكوينية في "الرقص المعاصر وتطبيقاته في العرض المسرحي" التي انتظمت ضمن البرنامج الموازي للمهرجان لفائدة رواد نوادي المسرح بدور الثقافة بالجهة.
وتضمن اختتام المهرجان أيضا عرض مسرحية "اس دي اف" (دون منزل قار) للمخرجة وحيدة الدريدي التي كانت ضيفة الدروة 24 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير.
وعرضت هذه المسرحية لأوّل مرّة سنة 2017 في المهرجان الدولي للمسرح بالمغرب وحصدت جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثلة وجوائز تقديرية أخرى وفق ما أفادت به "وات" وحيدة الدريدي مخرجة العمل.
وحول تجربتها مع المخرج السينمائي كمال يوسف، أوضحت وحيدة الدريدي أنّ تجربة كمال يوسف المخرج السينمائي والتلفزي في المجال المسرحي انطلقت عندما كان تلميذا في المعهد الصادقي ثم توجه إلى السينما ولكن ظل حلمه أن يكون ممثلا فخاض التجربة مع وحيدة الدريدي للمرّة الثانية في "اس دي اف " سنة 2017 وقبلها في مسرحية "الرجعة" سنة 2016 ويعمف حاليا على إعداد عمل جديد.
ومن المنتظر أن تسجل الدورة المقبلة للمهرجان مشاركة أعمال مسرحية من الجهة (المنستير) باعتبار توفر إنتاجات الجمعيات المسرحية وشركات الإنتاج المسرحي في الجهة علاوة على أنّ المسرحيين سيكونون جزء فاعلا في إعداد وتنفيذ الدورة المقبلة من المهرجان، وفق ما بينه فهد بنحمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير في تصريح لـ"وات".
وتضمن اختتام المهرجان أيضا عرض مسرحية "اس دي اف" (دون منزل قار) للمخرجة وحيدة الدريدي التي كانت ضيفة الدروة 24 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير.
وعرضت هذه المسرحية لأوّل مرّة سنة 2017 في المهرجان الدولي للمسرح بالمغرب وحصدت جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثلة وجوائز تقديرية أخرى وفق ما أفادت به "وات" وحيدة الدريدي مخرجة العمل.
وحول تجربتها مع المخرج السينمائي كمال يوسف، أوضحت وحيدة الدريدي أنّ تجربة كمال يوسف المخرج السينمائي والتلفزي في المجال المسرحي انطلقت عندما كان تلميذا في المعهد الصادقي ثم توجه إلى السينما ولكن ظل حلمه أن يكون ممثلا فخاض التجربة مع وحيدة الدريدي للمرّة الثانية في "اس دي اف " سنة 2017 وقبلها في مسرحية "الرجعة" سنة 2016 ويعمف حاليا على إعداد عمل جديد.
ومن المنتظر أن تسجل الدورة المقبلة للمهرجان مشاركة أعمال مسرحية من الجهة (المنستير) باعتبار توفر إنتاجات الجمعيات المسرحية وشركات الإنتاج المسرحي في الجهة علاوة على أنّ المسرحيين سيكونون جزء فاعلا في إعداد وتنفيذ الدورة المقبلة من المهرجان، وفق ما بينه فهد بنحمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير في تصريح لـ"وات".
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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