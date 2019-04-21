جمعية لمتنا فى حومتنا تنظم ''الخرجة الباجية'' بازقة المدينة العتيقة بباجة

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- نظمت جمعية لمتنا فى حومتنا مساء السبت "الخرجة الباجية" التى جابت ازقة المدينة العتيقة لمدينة باجة والزوايا والمعالم المعروفة بها.وتتمثل هذه "الخرجة" فى خروج جماعي احتفالي لشباب وكهول واطفال مرتدين اللباس التقليدى الرجالي والنسائي المميز لمدينة باجة ومنه السفساري والجبة و"الكبوس" ومصحوبين بالفرق الموسيقية التقليدية للعيساوية والانشاد الصوفي القديم.وقد شارك فى هذه الخرحة التى انتظمت بمناسبة شهر التراث بالتعاون مع المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة والمندوبية الجهوية للثقافة عدد هام من طلبة المبيتات الجامعية بباجة.وبين محمد بن عيش ممثل جمعية لمتنا فى حومتنا لمراسلة"وات" بباجة ان هذه الخرجة مكنت من تنشيط المدينة العتيقة والترويج لها اضافة الى زيارة الزوايا المعروفة بها ومنها زاوية بابا علي الصمادحي وسيدى عبد القادر وزيارة حي بوسلامة الذى هيأته الجمعية وقامت بطلائه وتزيينه وابرزت خصوصياته واصبح احد مكونات المسار الثقافي والتاريخي والتجاري للمدينة العتيقة وللمخزون التراثي لمدينة باجة الذى يعود لثلاثة الاف سنة.وتم فى اطار هذه الخرجة ايضا تقديم عرض "التيجانية" بمقام ابو الفضل قاسم الصمادحي بالمدينة العتيقة احياء للعادات والتقاليد المندثرة والتراث الصوفي للمدينة.