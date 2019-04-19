مطار تونس قرطاج: 4.5 م د قيمة العملة الأجنبية المحجوزة منذ بداية سنة 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - تمكن أعوان الديوانة بمصلحة مراقبة المسافرين بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب ل116120 أورو أي ما يعادل 395 ألف دينار تونسي كانت مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافر جزائري الجنسية يستعد لمغادرة تونس في اتجاه اسطنبول.
وبإخضاع المعني بالأمر إلى التفتيش الدقيق بعد الاشتباه في تصرفاته تبيّن أنه يخفي جزءا من الأموال المهربة داخل ملابسه والجزء الأكبر داخل ثلاث صناديق التمور وعلبتي "شامبوان".
تمت إحالة المشتبه به الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه العملية رفعت قيمة العملة الأجنبية المحجوزة من قبل مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج إلى 4.5 مليون دينار منذ بداية سنة 2019
وبإخضاع المعني بالأمر إلى التفتيش الدقيق بعد الاشتباه في تصرفاته تبيّن أنه يخفي جزءا من الأموال المهربة داخل ملابسه والجزء الأكبر داخل ثلاث صناديق التمور وعلبتي "شامبوان".
تمت إحالة المشتبه به الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه العملية رفعت قيمة العملة الأجنبية المحجوزة من قبل مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج إلى 4.5 مليون دينار منذ بداية سنة 2019
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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