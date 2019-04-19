مطار النفيضة سيستقبل وفق التقديرات اكثر من مليون و800 الف مسافر سنة 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - سيستقبل مطار النفيضة - الحمامات الدولي، وفق آخر التقديرات، أكثر من مليون و800 الف مسافر خلال سنة 2019، اي ضعف عدد المسافرين الذين عبروا المطار في 2018، وذلك بفضل العودة القوية للسياح الاجانب نحو الوجهة التونسية، وفق ما كشف عنه، وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة.
وأشار بن أحمد، في تصريح لمراسل "وات" بسوسة، أنّ جملة الأنشطة والخدمات المسداة لفائدة المسافرين التّونسيين والأجانب بمطار النفيضة - الحمامات الدولي، تؤكد اهمية دوره في حركة نقل المسافرين وفي تطوير النشاط السياحي، والذي يمكن مزيد دعمه بالنظر الى طاقة الاستيعاب الهامة للمطار، غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وشدّد الوزير، في اطار زيارة ميدانية اداها لهذه المنشأة، على ضرورة ان يستعيد هذا المطار دوره الذي احدث من اجله، اي أن يكون همزة وصل بين مختلف مطارات العالم عبر الأراضي التونسية.
وعاين الوزير، بالمناسبة، عمل المنظومات الأمنية والديوانية وفرز الامتعة بالمطار، قبل ان يستقبل وفدا سياحيا يضم 363 سائحا وفدوا على متن طائرة أولى قادمة من مدينة برمنغهام وثانية من مدينة مانشستر البريطانيتين، والذين اختاروا ان يقضوا عطلهم بالوحدات السياحية المجاورة.
وأشار بن أحمد، في تصريح لمراسل "وات" بسوسة، أنّ جملة الأنشطة والخدمات المسداة لفائدة المسافرين التّونسيين والأجانب بمطار النفيضة - الحمامات الدولي، تؤكد اهمية دوره في حركة نقل المسافرين وفي تطوير النشاط السياحي، والذي يمكن مزيد دعمه بالنظر الى طاقة الاستيعاب الهامة للمطار، غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وشدّد الوزير، في اطار زيارة ميدانية اداها لهذه المنشأة، على ضرورة ان يستعيد هذا المطار دوره الذي احدث من اجله، اي أن يكون همزة وصل بين مختلف مطارات العالم عبر الأراضي التونسية.
وعاين الوزير، بالمناسبة، عمل المنظومات الأمنية والديوانية وفرز الامتعة بالمطار، قبل ان يستقبل وفدا سياحيا يضم 363 سائحا وفدوا على متن طائرة أولى قادمة من مدينة برمنغهام وثانية من مدينة مانشستر البريطانيتين، والذين اختاروا ان يقضوا عطلهم بالوحدات السياحية المجاورة.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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