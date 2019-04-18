القصرين: عمال حضائر ما بعد الثورة يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية العالقة

Jeudi 18 Avril 2019
وات - نفّذ ، اليوم الخميس، عدد من عملة حضائر ما بعد سنة 2011، بولاية القصرين، مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، عقبتها وقفة إحتجاجية في مفترق "حي الزهور"، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية العالقة وإنتدابهم على دفعات على غرار عملة "الآلية 16 ".
وشدّد المنسق الجهوي لعملة الحضائر، فيصل عتوري، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، على ضرورة إيلاء الحكومة ملف عملة حضائر ما بعد الثورة الأهمية التي يستحقها والإلتزام بالإتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي، والعمل على تسوية وضعيّاتهم المهنيّة في أقرب الآجال، والقطع مع أساليب التشغيل الهش، حتى يتمكنوا من تلبية حاجياتهم اليومية وتوفير أبسط مقومات العيش الكريم، وخصوصا في ظل غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية .
وأكد ذات المصدر، على تواصل تحركاتهم الإحتجاجية، وأنه سيتم التصعيد، في صورة عدم التحرك الجدّي لحل ملفهم وتواصل سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة تجاههم من طرف الحكومة .
ومن جهتهم، لفت عدد من المحتجين في تصريحات لمراسلة (وات) بالجهة، إلى أنّ عملة الحضائر يعملون بتوقيت كامل في العديد من المؤسسات العمومية ومناطة بعهدتهم العديد من الملفات، على غرار بقية الأعوان المترسمين، غير أنهم يتقاضون أجرا زهيدا لا يفي بالحاجة، كما أنهم لا يتمتعون بالإجازات بأنواعها، حتى المرضية منها، الى جانب عدم انتفاعهم بالتغطية الإجتماعية والصحية، وفق قولهم.
وهدد المحتجون، بالدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية خلال الايام المقبلة، من إعتصامات وإضرابات ووقفات إحتجاجية إلى حين الاستجاية لمطالبهم .
وشدّد المنسق الجهوي لعملة الحضائر، فيصل عتوري، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، على ضرورة إيلاء الحكومة ملف عملة حضائر ما بعد الثورة الأهمية التي يستحقها والإلتزام بالإتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي، والعمل على تسوية وضعيّاتهم المهنيّة في أقرب الآجال، والقطع مع أساليب التشغيل الهش، حتى يتمكنوا من تلبية حاجياتهم اليومية وتوفير أبسط مقومات العيش الكريم، وخصوصا في ظل غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية .
وأكد ذات المصدر، على تواصل تحركاتهم الإحتجاجية، وأنه سيتم التصعيد، في صورة عدم التحرك الجدّي لحل ملفهم وتواصل سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة تجاههم من طرف الحكومة .
ومن جهتهم، لفت عدد من المحتجين في تصريحات لمراسلة (وات) بالجهة، إلى أنّ عملة الحضائر يعملون بتوقيت كامل في العديد من المؤسسات العمومية ومناطة بعهدتهم العديد من الملفات، على غرار بقية الأعوان المترسمين، غير أنهم يتقاضون أجرا زهيدا لا يفي بالحاجة، كما أنهم لا يتمتعون بالإجازات بأنواعها، حتى المرضية منها، الى جانب عدم انتفاعهم بالتغطية الإجتماعية والصحية، وفق قولهم.
وهدد المحتجون، بالدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية خلال الايام المقبلة، من إعتصامات وإضرابات ووقفات إحتجاجية إلى حين الاستجاية لمطالبهم .
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Par:kamelnet (Tunisia )
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